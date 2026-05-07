Identifican cepa andina de hantavirus que se propaga entre humanos

Mundo
BBC Mundo
Publicado el 07/05/2026 a las 8h30
ESCUCHA LA NOTICIA

Una cepa poco común del hantavirus, que puede transmitirse entre personas que mantienen un contacto estrecho y prolongado, ha sido detectada en pacientes afectados por un brote mortal a bordo de un crucero en el Atlántico.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó que la cepa andina del virus fue detectada en dos personas que fueron evacuadas de la embarcación hacia ese país.

Tres pasajeros del MV Hondius han muerto desde que el crucero zarpó desde Argentina hace alrededor de un mes en un viaje a través del océano Atlántico.

Otras tres personas con síntomas fueron evacuadas el miércoles por la mañana para que recibieran atención médica en los Países Bajos, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las personas evacuadas son un británico de 56 años, un ciudadano neerlandés de 41 y una alemana de 65, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

“En esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Agregó que ya se ha iniciado el seguimiento y monitoreo de los pasajeros a bordo y de quienes ya desembarcaron.

La empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, dijo anteriormente que dos de los evacuados eran miembros de la tripulación, incluido el médico del barco, de nacionalidad británica según reportes.

El tercer caso corresponde a una pasajera vinculada a un ciudadano alemán que murió a bordo la semana pasada.

La OMS también confirmó que un ciudadano suizo que regresó a su país tras viajar en el barco está recibiendo tratamiento por hantavirus en un hospital de Zúrich.

Transmisión

Hasta el momento, se han identificado ocho casos de hantavirus, tres confirmados y cinco casos sospechosos, entre personas que estuvieron a bordo, según la última actualización de la OMS.

El organismo ha reiterado que el riesgo de transmisión a la población general es bajo.

El virus suele transmitirse a través de roedores, mediante su orina, saliva o heces. Sin embargo, expertos han observado que la cepa andina puede propagarse entre humanos.

Las autoridades sanitarias sudafricanas señalaron que esta cepa, común en América Latina, fue detectada en ambos casos confirmados tras análisis realizados.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Identifican cepa andina de hantavirus que se propaga entre humanos
2
Hace un año: la esposa del actor Gene Hackman murió de hantavirus, en su casa encontraron excrementos de roedores
3
Gobierno abre posibilidad de abrogar ley 1720 y deja en manos de la Asamblea
4
Detienen a la madre de la niña ultrajada en El Abra por encubrimiento
5
Los choferes suspenden bloqueo, pero presionan campesinos, COB y maestros

Lo más compartido

1
EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico
2
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
3
Gobierno convoca a encuentro nacional este sábado con líderes y sectores sociales del país
4
Líderes mineros y cobistas ganan Bs 47 MM por año
5
Fiscalía y Policía intensifican la búsqueda de un joven secuestrado en Entre Ríos

Más en Mundo

07/05/2026
La OMS confirma la infección por hantavirus en cinco de los ocho casos sospechosos
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este jueves de que ya se ha confirmado la infección...
Ver más
07/05/2026
Hace un año: la esposa del actor Gene Hackman murió de hantavirus, en su casa encontraron excrementos de roedores
El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, con siete casos confirmados y tres fallecidos, ha devuelto esta infección respiratoria poco...
Ver más
El Ministerio de Salud argentino está reconstruyendo el recorrido de dos de los tres fallecidos por hantavirus que estaban a bordo del crucero MV Hondius.
Ver más
06/05/2026
Neerlandeses muertos en crucero viajaron por Sudamérica
Se prevé que traten asuntos referidos a la cooperación contra el crimen internacional y un posible acuerdo de colaboración sobre minerales críticos.
Ver más
06/05/2026
Lula viaja a EEUU para su primera visita oficial a Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy miércoles que si Teherán no acepta un acuerdo de paz con Washington, las fuerzas estadounidenses reanudarán los bombardeos "a un nivel e...
Ver más
06/05/2026
Trump amenaza con bombardear Irán a una escala mucho mayor si no se alcanza un acuerdo de paz
Ted Turner, el fundador de la popular cadena de noticias de 24 horas CNN, ha fallecido este miércoles a los 87 años en su casa cerca de Tallahassee, Florida.
Ver más
06/05/2026
Muere Ted Turner, fundador de la cadena CNN, a los 87 años
En Portada
07/05/2026 Seguridad
EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de abril su advertencia de viaje para Bolivia, recomendando a los ciudadanos estadounidenses...
vista
07/05/2026 Economía
Gobierno presenta Ley de Electricidad para incorporar energías renovables con apertura al sector privado
El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, con el que busca incorporar energías renovables y abrir el mercado...
vista
07/05/2026 País
"Es riesgoso" y "no se puede ceder a chantajes": Samuel y Camacho rechazan la abrogación de la Ley 1720
Por separado, dos de los aliados del Gobierno, el empresario Samuel Doria Medina y el exgobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, expresaron su rechazo a la...
vista
07/05/2026 Cochabamba
Se agudiza crisis de la basura y bloquean vía al vertedero en Cotapachi
Cochabamba enfrenta una creciente crisis en la gestión de residuos sólidos tras el cierre del botadero de K’ara K’ara, el 30 de abril, situación que ha...
vista
07/05/2026 Cochabamba
Fexco 2026 de Cochabamba superó los $us 84 millones en intenciones de negocio
Como resultado de la Rueda Empresarial de Negocios y la Vitrina Comercial Exportadora, la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) Negocios 2026...
vista
07/05/2026 País
La reina Letizia de España visitará Bolivia en junio para fortalecer vínculos bilaterales
Bolivia recibirá a la reina Letizia de España en una visita oficial que marcará la conmemoración de los 40 años de cooperación española con el país e incluirá...
vista
Actualidad
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, posesionó este jueves a las nuevas autoridades que conforman el gabinete...
Ver más
07/05/2026 Cochabamba
Loza posesiona a su gabinete, elimina dos secretarías y anuncia ley de austeridad
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este jueves...
Ver más
07/05/2026 Mundo
La OMS confirma la infección por hantavirus en cinco de los ocho casos sospechosos
El encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz, genera expectativas, desde Libre, anticipan que...
Ver más
07/05/2026 País
Libre anticipa fracaso del encuentro de Rodrigo Paz, pero Tuto Quiroga irá con propuestas de reforma
Como resultado de la Rueda Empresarial de Negocios y la Vitrina Comercial Exportadora, la Feria Exposición...
Ver más
07/05/2026 Cochabamba
Fexco 2026 de Cochabamba superó los $us 84 millones en intenciones de negocio
Deportes
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
Bolívar empató con el venezolano Deportivo La Guaira 1-1 ayer en Caracas. Lo hizo sobre el final y con fortuna, por lo...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Bolívar empata La Guaira y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
Always Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Doble Click
La artista barranquillera Shakira fue anunciada como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que...
Ver más
07/05/2026 Música
Shakira presenta "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026
La cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se está recuperando tras someterse a una intervención quirúrgica de...
Ver más
07/05/2026 Música
La cantante de “Total Eclipse of the Heart” es hospitalizada de emergencia en Portugal
Llegó el día. Hoy se estrena la multipremiada película nacional “La hija cóndor” tras un periplo exitoso en el exterior...
Ver más
07/05/2026 Cine
Filme “La hija cóndor” llega para conquistar a su público
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro...
Ver más
06/05/2026 Cultura
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026