Identifican cepa andina de hantavirus que se propaga entre humanos

Una cepa poco común del hantavirus, que puede transmitirse entre personas que mantienen un contacto estrecho y prolongado, ha sido detectada en pacientes afectados por un brote mortal a bordo de un crucero en el Atlántico.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó que la cepa andina del virus fue detectada en dos personas que fueron evacuadas de la embarcación hacia ese país.

Tres pasajeros del MV Hondius han muerto desde que el crucero zarpó desde Argentina hace alrededor de un mes en un viaje a través del océano Atlántico.

Otras tres personas con síntomas fueron evacuadas el miércoles por la mañana para que recibieran atención médica en los Países Bajos, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las personas evacuadas son un británico de 56 años, un ciudadano neerlandés de 41 y una alemana de 65, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

“En esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Agregó que ya se ha iniciado el seguimiento y monitoreo de los pasajeros a bordo y de quienes ya desembarcaron.

La empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, dijo anteriormente que dos de los evacuados eran miembros de la tripulación, incluido el médico del barco, de nacionalidad británica según reportes.

El tercer caso corresponde a una pasajera vinculada a un ciudadano alemán que murió a bordo la semana pasada.

La OMS también confirmó que un ciudadano suizo que regresó a su país tras viajar en el barco está recibiendo tratamiento por hantavirus en un hospital de Zúrich.

Transmisión

Hasta el momento, se han identificado ocho casos de hantavirus, tres confirmados y cinco casos sospechosos, entre personas que estuvieron a bordo, según la última actualización de la OMS.

El organismo ha reiterado que el riesgo de transmisión a la población general es bajo.

El virus suele transmitirse a través de roedores, mediante su orina, saliva o heces. Sin embargo, expertos han observado que la cepa andina puede propagarse entre humanos.

Las autoridades sanitarias sudafricanas señalaron que esta cepa, común en América Latina, fue detectada en ambos casos confirmados tras análisis realizados.