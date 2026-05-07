Filme “La hija cóndor” llega para conquistar a su público

Cine
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 07/05/2026 a las 8h52
ESCUCHA LA NOTICIA

Llegó el día. Hoy se estrena la multipremiada película nacional “La hija cóndor” tras un periplo exitoso en el exterior, principalmente en el continente europeo.

Con 25 galardones en su haber, el filme del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico  llega al país con el propósito de conquistar al público, tal como lo hizo fuera de nuestras fronteras.

La gala de estreno en Cochabamba tendrá lugar hoy en Sky Box desde las 20:00. El acto contará con la presencia de los principales protagonistas de la película.

“La expectativa es bastante grande con el público boliviano porque la película tiene un lenguaje y un trama que  llega a varios públicos: populares, intelectuales, es un filme para el gran público”, comentó Olmos en vísperas del estreno de la cinta en las salas cinematrográficas de Cochabamba.

El cineasta advirtió que el filme está dirigido, incluso, para aquellos que habitualmente no van a ver una película, principalmente producciones nacionales.

“A está película no la calificarán como pretenciosa, como alejada de la realidad; creo que ese aspecto la hace especial, razón por la que queremos llegar a un público más amplio, que se  conecte con la historia”, añadió Olmos.

“La hija cóndor” narra la historia de Clara, una joven partera quechua que canta para calmar el dolor de las mujeres embarazadas. Su madre Ana, una partera veterana, entiende este don como un milagro de los Dioses. Influenciada por una amiga, y después de una desconexión con su madre, la joven decide marcharse a la ciudad. La comunidad sufre la muerte misteriosa de animales y cultivos, los comunarios atribuyen este castigo a la partida de Clara. Su madre decide viajar a la ciudad y emprender una búsqueda para llevarla de regreso.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Identifican cepa andina de hantavirus que se propaga entre humanos
2
Hace un año: la esposa del actor Gene Hackman murió de hantavirus, en su casa encontraron excrementos de roedores
3
Gobierno abre posibilidad de abrogar ley 1720 y deja en manos de la Asamblea
4
Detienen a la madre de la niña ultrajada en El Abra por encubrimiento
5
Los choferes suspenden bloqueo, pero presionan campesinos, COB y maestros

Lo más compartido

1
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
2
Gobierno convoca a encuentro nacional este sábado con líderes y sectores sociales del país
3
Líderes mineros y cobistas ganan Bs 47 MM por año
4
EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico
5
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz

Más en Cine

04/05/2026
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
03/05/2026
“La hija cóndor” se estrena en Bolivia tras cosechar 25 premios internacionales
“La hija cóndor”, la película boliviana que no para de sumar premios y reconocimientos en todo el mundo, se estrenará en Bolivia el próximo jueves 7 de mayo,...
Ver más
En Portada
07/05/2026 Seguridad
EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de abril su advertencia de viaje para Bolivia, recomendando a los ciudadanos estadounidenses...
vista
07/05/2026 Economía
Gobierno presenta Ley de Electricidad para incorporar energías renovables con apertura al sector privado
El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, con el que busca incorporar energías renovables y abrir el mercado...
vista
07/05/2026 País
"Es riesgoso" y "no se puede ceder a chantajes": Samuel y Camacho rechazan la abrogación de la Ley 1720
Por separado, dos de los aliados del Gobierno, el empresario Samuel Doria Medina y el exgobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, expresaron su rechazo a la...
vista
07/05/2026 Cochabamba
Se agudiza crisis de la basura y bloquean vía al vertedero en Cotapachi
Cochabamba enfrenta una creciente crisis en la gestión de residuos sólidos tras el cierre del botadero de K’ara K’ara, el 30 de abril, situación que ha...
vista
07/05/2026 Cochabamba
Fexco 2026 de Cochabamba superó los $us 84 millones en intenciones de negocio
Como resultado de la Rueda Empresarial de Negocios y la Vitrina Comercial Exportadora, la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) Negocios 2026...
vista
07/05/2026 País
La reina Letizia de España visitará Bolivia en junio para fortalecer vínculos bilaterales
Bolivia recibirá a la reina Letizia de España en una visita oficial que marcará la conmemoración de los 40 años de cooperación española con el país e incluirá...
vista
Actualidad
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, posesionó este jueves a las nuevas autoridades que conforman el gabinete...
Ver más
07/05/2026 Cochabamba
Loza posesiona a su gabinete, elimina dos secretarías y anuncia ley de austeridad
La Fexco Negocios 2026 consolidó un movimiento económico proyectado superior a $us 84 millones en la Rueda Empresarial...
Ver más
07/05/2026 Economía
Fexco Negocios: Rueda y Vitrina Comercial generan $us 84 millones
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este jueves...
Ver más
07/05/2026 Mundo
La OMS confirma la infección por hantavirus en cinco de los ocho casos sospechosos
El encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz, genera expectativas, desde Libre, anticipan que...
Ver más
07/05/2026 País
Libre anticipa fracaso del encuentro de Rodrigo Paz, pero Tuto Quiroga irá con propuestas de reforma
Deportes
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
Bolívar empató con el venezolano Deportivo La Guaira 1-1 ayer en Caracas. Lo hizo sobre el final y con fortuna, por lo...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Bolívar empata La Guaira y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
Always Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Doble Click
La artista barranquillera Shakira fue anunciada como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que...
Ver más
07/05/2026 Música
Shakira presenta "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026
La cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se está recuperando tras someterse a una intervención quirúrgica de...
Ver más
07/05/2026 Música
La cantante de “Total Eclipse of the Heart” es hospitalizada de emergencia en Portugal
Llegó el día. Hoy se estrena la multipremiada película nacional “La hija cóndor” tras un periplo exitoso en el exterior...
Ver más
07/05/2026 Cine
Filme “La hija cóndor” llega para conquistar a su público
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro...
Ver más
06/05/2026 Cultura
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026