Filme “La hija cóndor” llega para conquistar a su público

Llegó el día. Hoy se estrena la multipremiada película nacional “La hija cóndor” tras un periplo exitoso en el exterior, principalmente en el continente europeo.

Con 25 galardones en su haber, el filme del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico llega al país con el propósito de conquistar al público, tal como lo hizo fuera de nuestras fronteras.

La gala de estreno en Cochabamba tendrá lugar hoy en Sky Box desde las 20:00. El acto contará con la presencia de los principales protagonistas de la película.

“La expectativa es bastante grande con el público boliviano porque la película tiene un lenguaje y un trama que llega a varios públicos: populares, intelectuales, es un filme para el gran público”, comentó Olmos en vísperas del estreno de la cinta en las salas cinematrográficas de Cochabamba.

El cineasta advirtió que el filme está dirigido, incluso, para aquellos que habitualmente no van a ver una película, principalmente producciones nacionales.

“A está película no la calificarán como pretenciosa, como alejada de la realidad; creo que ese aspecto la hace especial, razón por la que queremos llegar a un público más amplio, que se conecte con la historia”, añadió Olmos.

“La hija cóndor” narra la historia de Clara, una joven partera quechua que canta para calmar el dolor de las mujeres embarazadas. Su madre Ana, una partera veterana, entiende este don como un milagro de los Dioses. Influenciada por una amiga, y después de una desconexión con su madre, la joven decide marcharse a la ciudad. La comunidad sufre la muerte misteriosa de animales y cultivos, los comunarios atribuyen este castigo a la partida de Clara. Su madre decide viajar a la ciudad y emprender una búsqueda para llevarla de regreso.