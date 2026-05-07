Hace un año: la esposa del actor Gene Hackman murió de hantavirus, en su casa encontraron excrementos de roedores

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, con siete casos confirmados y tres fallecidos, ha devuelto esta infección respiratoria poco frecuente a la actualidad justo un año después del fallecimiento de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, a causa del mismo virus.

El impacto mediático del caso anterior ha reavivado la alerta sanitaria sobre las características y peligros de este patógeno. El MV Hondius, que viajó de Ushuaia (Argentina) a Cabo Verde y destino final Canarias, contaba con aproximadamente 150 personas a bordo, 14 de ellas españolas.

La Organización Mundial de la Salud ha informado de siete personas afectadas, tres fallecidas y una grave, mientras las autoridades sanitarias consideran que el contagio pudo haberse producido antes del embarque, atendiendo al periodo de incubación.

El hantavirus es una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a roedores, aunque puede transmitirse a humanos en determinadas condiciones. En el caso reciente del crucero, los síntomas han oscilado desde cuadros leves hasta mortales. Esta situación ha motivado una investigación para identificar el origen y las circunstancias exactas del contagio.

La muerte de Betsy Arakawa en febrero de 2025 supuso un precedente notorio. El hallazgo de la esposa de Gene Hackman sin vida en su residencia de Santa Fe (Nuevo México) junto al actor, quien falleció días después por causas cardíacas, generó en su momento una investigación exhaustiva. Según las autoridades, los equipos de salud pública hallaron en la vivienda restos de roedores, excrementos y nidos en varias dependencias, identificándose estos elementos como el foco principal de infección.

La autopsia determinó que el fallecimiento de Arakawa fue consecuencia de un síndrome pulmonar provocado por hantavirus, una patología que puede confundirse inicialmente con una gripe por síntomas como dolores de cabeza, malestar y dificultad respiratoria. La evolución rápida de la insuficiencia pulmonar complicó el diagnóstico y motivó la alerta, según detallan los informes forenses.



