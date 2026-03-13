Fiscal general asegura que extradición de Marset no es el final, se mantienen seis acusaciones y se abrió otro caso

Seguridad
Los Tiempos Digital
Publicado el 13/03/2026 a las 14h53
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que el Ministerio Público de Bolivia mantiene activos seis procesos penales con acusación formal contra el uruguayo Sebastián Marset, en diferentes departamentos. La autoridad aseguró que la salida del país del acusado no extingue su responsabilidad penal ante la justicia boliviana.

"Estamos requiriendo justamente no solo a la justicia boliviana, sino a la justicia paraguaya, a la uruguaya, a la argentina y evidentemente a la americana, que son los países donde se ha estado trabajando. Evidentemente hay diferentes diligencias que se tienen que realizar en este proceso penal. Tenemos la obligación de trabajar de la mano con la Policía Boliviana y con el Ministerio de Gobierno", explicó Mariaca en conferencia de prensa.

La autoridad informó que se abrirá un nuevo caso por los delitos de Tráfico de Armas, Organización Criminal y Asociación Delictuosa, luego del operativo realizado este viernes en la zona de Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz, donde se aprehendió a Sebastián Marset y a cuatro personas de nacionalidad venezolana y colombiana, entre ellos, Tatiana Marset Alba, presunta familiar del capturado, quienes estaban en posesión de armas de grueso calibre. Esto derivó en la apertura inmediata de un proceso penal.

Asimismo, señaló que el Ministerio Público conformó de manera urgente una comisión especial de fiscales encabezada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, y el Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico para revisar el estado de los seis procesos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Falsedad Material e Ideológica, Uso de Instrumentos Falsificados y Delitos Patrimoniales, además deberán evaluar el cumplimiento de las medidas sustitutivas vigentes sobre varios imputados vinculados a Marset, entre ellos la esposa del prófugo, también investigada por Uso de Instrumentos Falsificados.

La Máxima Autoridad del Ministerio Público recordó que el ciudadano mencionado contaba con una notificación roja emitida por INTERPOL, mecanismo internacional de cooperación policial que permite la localización y detención de personas requeridas por autoridades judiciales con fines de extradición o entrega conforme al derecho internacional.

En ese marco, la autoridad explicó que el traslado de Sebastián Marset hacia los Estados Unidos se realiza en cumplimiento de los mecanismos de cooperación judicial internacional y la Ley Nº 370 de Migración. Este procedimiento responde a una solicitud formal de cooperación internacional en el marco de investigaciones vinculadas a delitos relacionados con el tráfico internacional de sustancias controladas y otras actividades del crimen organizado transnacional.

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