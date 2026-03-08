Bolívar vence a Always Ready por penales y se corona campeón del Torneo de Verano
Fútbol
Publicado el 08/03/2026 a las 19h21
La academia paceña se coronó campeón del Torneo de Verano de la FBF tras vencer al cuadro 'millonario' por 5-3 en la definición por penales. Los celestes repiten el título conseguido en 2025.
Por segundo año consecutivo, Bolívar se coronó campeón del Torneo de Verano de la Federación Boliviana de Fútbol tras vencer por 5-3 a Always Ready en la definición por penales de la final de vuelta, disputada en el estadio Hernando Siles de La Paz.
