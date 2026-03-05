Sedes lanza una cruzada contra el sarampión en Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) lanzó ayer la campaña masiva de vacunación contra el sarampión dirigida a menores de 5 años en las unidades educativas del departamento. El acto se desarrolló en el kínder Cochabamba y marcó el inicio de una intervención que se extenderá hasta el 30 de abril, con el objetivo de cerrar brechas de inmunización en la población escolar.

La directora del Sedes, Cinthia Rojas, informó que durante la gestión 2025 se registraron 30 casos de sarampión en el departamento y que en lo que va de 2026 ya se confirmaron dos. “Esto nos está llevando a realizar diferentes actividades y medidas en coordinación con la Dirección Departamental de Educación para identificar las brechas de niños que no cuentan con la vacuna”, señaló.

Rojas pidió a los padres y madres de familia autorizar la vacunación de sus hijos, ya que brigadas de salud se desplazarán hasta las unidades educativas. “No existen excusas para que tengamos niños sin vacunas. Es importante que la población tome conciencia y evite que vuelva a reemerger esta enfermedad”, enfatizó.

La campaña contempla la aplicación de 429.054 dosis en todo el departamento, 352.715 corresponden a la vacuna SR y 76.339 a la SRP. Los establecimientos de salud ya coordinan con las unidades educativas de su jurisdicción para ejecutar el cronograma de inmunización.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, advirtió que Cochabamba aún está en emergencia sanitaria por enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, la poliomielitis y la tosferina. “A la fecha tenemos dos casos de sarampión y cuatro casos de tosferina. Esperemos mantenernos en esos datos y no permitir que se incrementen”, manifestó.

Castillo explicó que la campaña no solo estará dirigida a menores de 5 años, sino que se ampliará la cobertura hasta los 19 años con la aplicación de refuerzos contra el sarampión.