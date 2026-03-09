Bolívar fue letal en los penales y es el campeón de la Copa de Verano

Bolívar tuvo un gran primer tiempo en el que anotó dos goles, en el segundo se quedó, permitió la reacción de Always Ready, en la definición de penales fue más certero y se impuso finalmente por 5-3 para conquistar la Copa de Verano, que ayer le entregaron en el estadio Hernando Siles.

Fue un partido emocionante de los dos mejores equipos del certamen. Un primer tiempo en el que Bolívar supo sentar la supremacía sobre su rival “millonario”, que tuvo a la mayoría de los hinchas en contra.

Mientras, el segundo fue totalmente favorable a Always Ready, el entrenador Julio Baldivieso realizó varios cambios, como el ingreso de Juan Godoy, que le dieron resultados porque el paraguayo naturalizado boliviano marcó el único gol de su equipo.

De esta manera se cierra este torneo que antes de su juego tuvo bastantes acusaciones de ambos bandos, incluso amenazas de ir a los tribunales deportivos y ordinarios. Marcaron diferencia en el primer tiempo, Cristian Alemán y Brian Oyola, que con sus veloces incursiones ocasionaron problemas a la defensa de Always Ready que pareció no encontrar la fórmula para frenarlos. El primer gol llegó tras una bonita jugada por la derecha, un pase de Oyola que envió un centro a los pies de Alemán que anotó con remate de zurda.

Always Ready sintió el gol de Bolívar porque se fue en busca de la portería de Lampe, pero la Academia sería el que marcara la diferencia por segunda vez. Oyola demostró su velocidad y con remate de derecha marcó el segundo tanto.

Con esa diferencia y con alguna ocasión que desperdició Bolívar terminó el primer tiempo.

El segundo periodo fue diferente, totalmente favorable a Always Ready. El ingreso de Juan Godoy, además de Jesús Maraude, le permitió al “millonario” tomar el control del partido, buscó el descuento desde el primer minuto y “arrinconó” a Bolívar que no tuvo otra que retroceder. Además, Nava fue uno de los que más probó las condiciones del golero Lampe que en por lo menos tres oportunidades ahogó el grito de gol de los albirrojos. Con todo a su favor, no extrañó el gol del descuento, Godoy aprovechó un buen centro de Nava y marcó ante escasa oposición. Always tuvo dos ocasiones más que no pudo marcar y tuvo que definir en remates desde los 12 pasos. En esta circunstancia de definición, Bolívar convirtió los cinco remates por intermedio de: Cauteruccio, Sagredo, Tomé, Saavedra y Romero, por Always anotaron Nava, Rambal y Gómez, remató desviado Passadore.