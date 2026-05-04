Paz dice que el sicariato es por la disputa de la cabeza del narco y que Evo está tras los conflictos

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que Evo Morales está detrás de la desestabilización del Gobierno nacional. y afirmó que tras la captura del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia, lo que ocurre es la recomposición del crimen organizado.

"El MAS tiene varios muertos en su historia. Yo creo que Evo (Morales) quiere que la democracia se caiga, a él no le conviene esta democracia que, tarde o temprano, tendrá que dar la cara ante la justicia", respondió el mandatario en la entrevista realizada por el programa Cabildeo.

El jefe de Estado abordó varios temas de coyuntura, de acuerdo a las consultas que le hicieron en el espacio, donde resaltó el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, atacado el pasado jueves por la noche en un barrio de la ciudad cruceña, por sicarios que se movilizaban en motocicleta.

"Por decirle no a la corrupción y por decirle no a varios millones de bolivianos que le ofrecían, por lo que tengo entendido, en favor de decisiones, fue que cobró con la vida. Ese es un ejemplo, eso no se veía, porque no es víctima de la corrupción por ser corrupto, sino por luchar contra la corrupción", expresó Paz Pereira.

Bajo ese entendido, el presidente reafirmó que hoy por hoy se trabaja en la problemática bajo la premisa de encarar con la verdad, con el apoyo de la Policía Boliviana, tras haber recibido un "Estado tranca", corrupto, penetrado, "Estamos intentando, es un momento en el que tenemos que ganar, como el combate a la corrupción, parte de estas muertes es por la corrupción".

Marset, un hito

"La inversión extranjera no pasó de 250 millones de dólares porque, si tienes sicariato, aunque sea oculto, si tienes mafias gobernando, ¿quién trae plata para invertir en Bolivia? Bueno, esto es lo que estamos transformando y tiene un costo alto, o queremos una Bolivia transparente, una Patria que tenga futuro, o quedamos controlados y dominados por estas mafias que se organizaron 10 años", explicó.

Un ejemplo puntual del cambio que se ejecuta en el país es la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el pasado 13 de marzo, en el barrio residencial Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, y quien estaba prófugo desde julio de 2023.

"Cae Marset y evidentemente parte de este momento que estamos viviendo es la recomposición de esas mafias que el Masismo permitió durante 20 años y que nosotros estamos atacando. (...) A Marset se tardaron toda una vida y nosotros en tres meses lo capturamos. O sea, la voluntad está dada. La forma es cómo logramos que estos objetivos se cumplan, (...) es una lucha frontal contra lo ilícito y esa lucha va a crear violencia", dijo Paz Pereira.

El primer mandatario indicó que, parte de la reestructuración contempla la renovación de la Policía Boliviana, entidad que pasa por constantes pruebas de consistencia en las temáticas de narcotráfico y corrupción, lo que, en pasadas gestiones no se realizaba.

"Tenemos el compromiso de los uniformados, es parte de la transformación que estamos haciendo ahora. (...) La corrupción es la muerte de la Patria. Yo le pido a la población paciencia, porque tarde o temprano la justicia tarda, pero llega", sostuvo.