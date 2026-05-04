Manfred Reyes Villa asume su segundo mandato como alcalde de Cochabamba

Manfred Reyes Villa fue posesionado este lunes, nuevamente como alcalde de Cochabamba en un acto que se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia y en el cual estuvieron presentes diferentes autoridades.

Reyes Villa fue reelecto en las pasadas elecciones subnacionales, por lo que esta jornada juró en el cargo junto a los once concejales para la gestión 2026-2031.

En la posesión estuvieron presentes autoridades locales, representantes institucionales y demás actores políticos, además de invitados especiales.

Por su parte, el Concejo Municipal quedó conformado por siete representantes de APB-Súmate y cuatro de otras fuerzas políticas dos de A-UPP, uno de Libre y uno de Nueva Generación Patriótica, con lo que se instala el nuevo Órgano Legislativo Municipal



