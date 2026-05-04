Manfred Reyes Villa asume su segundo mandato como alcalde de Cochabamba

Cochabamba
Unitel
Publicado el 04/05/2026 a las 13h06
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Manfred Reyes Villa fue posesionado este lunes, nuevamente como alcalde de Cochabamba en un acto que se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia y en el cual estuvieron presentes diferentes autoridades.

Reyes Villa fue reelecto en las pasadas elecciones subnacionales, por lo que esta jornada juró en el cargo junto a los once concejales para la gestión 2026-2031.

En la posesión estuvieron presentes autoridades locales, representantes institucionales y demás actores políticos, además de invitados especiales.

Por su parte, el Concejo Municipal quedó conformado por siete representantes de APB-Súmate y cuatro de otras fuerzas políticas dos de A-UPP, uno de Libre y uno de Nueva Generación Patriótica, con lo que se instala el nuevo Órgano Legislativo Municipal

 

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