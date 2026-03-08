Crisis en el fútbol: Claure anuncia su retiro y ataca a Costas; la FBF prepara demandas

Publicado el 08/03/2026 a las 20h32
El fútbol profesional boliviano ha entrado este domingo 8 de marzo de 2026 en una crisis sin precedentes. Marcelo Claure, presidente del club Bolívar, anunció formalmente su intención de convocar a elecciones para abandonar la institución y retirarse del país.

La decisión fue comunicada tras una serie de fuertes denuncias realizadas por el empresario sobre presuntos actos de corrupción.

Claure afirmó que existe un "abuso de poder" donde se estarían condicionando los cupos en la Selección Nacional a cambio de favores dirigenciales.

Ante estas declaraciones, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), dirigida por Fernando Costa, emitió un comunicado oficial de respuesta.

La entidad matriz exigió que el dirigente presente pruebas concretas, nombres y lugares de los hechos denunciados en un plazo inmediato.

Asimismo, la FBF confirmó que este lunes 9 de marzo interpondrá acciones legales en los ámbitos deportivo y judicial contra el titular de la academia paceña. Se acusa a Claure de difamación y de atentar contra la institucionalidad del fútbol boliviano con afirmaciones sin sustento.

En redes sociales, el conflicto ha provocado el resurgimiento de campañas de desprestigio que intentan vincular al empresario con casos judiciales en Estados Unidos.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia oficial en los registros desclasificados que respalde dichas acusaciones contra el inversionista.

La incertidumbre domina el panorama deportivo mientras Bolívar y Always Ready definen esta tarde el título del Torneo de Verano.

Los clubes y la afición esperan el desenlace de esta pugna legal que podría cambiar definitivamente la estructura del fútbol en Bolivia.

 

