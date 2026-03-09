El Pueblito cierra el Carnaval 2026

El Pueblito, ubicado en la Organización Territorial de Base (OTB) Tupuraya, celebró este fin de semana el cierre del Carnaval junto a grupos musicales, comida, bebidas, artesanía y prendas de vestir, entre otros, iniciando a las 9:00 a.m. y concluyendo en la noche.

El director de Cultura de la Alcaldía de Cochabamba, Edson Ontiveros, informó que estas actividades incluyendo el Corsos de Corsos, se organizan con siete meses de anticipación e invitó a la población a ser parte de esta tradición.

El presidente de la OTB Tupuraya, Daniel Vargas, detalló que cuentan con 60 expositores aproximadamente y que llevan más de 20 años de trayectoria celebrando el cierre del Carnaval, desde la gestión de Daniel Escalera, el primero que organizó esta festividad tradicional.