Invitan al “Cocha Coffee Fest” en el parque Abraham Lincoln el domingo

Cochabamba será sede el domingo 8 de marzo de “Cocha Coffee Fest”, un evento que pretende llegar a todos los amantes del café y también a aquellas personas que desean conocer las características de uno de los granos más populares del mundo.

La actividad se realizará el domingo 8 de marzo a partir de las 11:00 hasta las 19:00 horas en el parque Abraham Lincoln y reunirá a los mejores baristas del país.

“Es un honor y un gusto estar rodeados de grandes empresas de la cafetería cochabambina y boliviana que se ha tornado en el epicentro del café”, señaló el secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura Roberto Aranibar.

A su vez, Oscar Velarde, director de Desarrollo Productivo precisó que la feria se instalará en el Parque Lincoln y avenida Perú. “Es un evento que está relacionado con la producción del café, la venta y promoción a nivel nacional”, añadió.

Por último, Andrea Rosas, representante de los distribuidores de café expresó que el “Cocha Coffee Fest” tendrá como características: ser abierto, gratuito y contará con la presencia de más de 20 cafeterías de Cochabamba.

“Tendremos tostaduría, campeones nacionales en barismo (…) creemos que tenemos un excelente café en Cochabamba que debe tomar más fuerza para ser conocido a nivel nacional”, finalizó Rosas.