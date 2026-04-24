Postales de la gran inauguración de la Fexco 2026

La noche de inauguración encendió Cochabamba con una mezcla de luces, música y expectativa. La Fexco 2026 abrió sus puertas como un reflejo de la energía emprendedora de la ciudad: pabellones llenos, aromas diversos y el murmullo constante de miles de visitantes recorriendo cada espacio.

Hubo discursos, sí, pero también gestos: manos que se estrechan, miradas curiosas, familias enteras redescubriendo la feria como si fuera la primera vez. La Fexco no es solo vitrina comercial; es un punto de encuentro donde la ciudad se reconoce a sí misma, entre tradición y futuro.