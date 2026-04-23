Fexco 2026 abre sus puertas con el impulso de 1.600 expositores

La mayor muestra empresarial del departamento: la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), arranca hoy jueves con la participación de 1.600 expositores que apuestan nuevamente por el crecimiento económico de la región.

El acto de inauguración está previsto para las 18:30 en el escenario renovado de Fexco Arena con la participación de autoridades nacionales, departamentales, embajadas, consulados, expositores, empresarios e invitados especiales. El concepto de este año es: “Innovación y Tecnología”.

Un día antes de que se levante el telón de la Fexco, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, retomó sus funciones e inspeccionó el recinto de la Fexco 2026, donde verificó los avances en infraestructura y el montaje de espacios en medio de los preparativos finales.

Durante el recorrido, la autoridad supervisó los trabajos en la Fexco Arena, el auditorio, la pista de karting y las áreas destinadas a los expositores, en una jornada marcada por el movimiento previo al inicio de la feria. En el lugar, destacó que esta versión estará enfocada en la incorporación de tecnología e innovación como parte de su propuesta principal.

“Van a ver la tecnología e innovación que va a tener esta feria”, afirmó. Entre las principales infraestructuras destaca la Fexco Arena, un espacio con capacidad para más de 30.000 espectadores, que contará con graderías, camerinos y áreas VIP, y que está destinado a la realización de espectáculos de gran magnitud. A esto se suma el auditorio y la pista de karting, incorporada como parte de una estrategia para ampliar el uso del recinto más allá de la temporada ferial.

Quienes asistan al evento podrán recorrer ocho pabellones, además de espacios exteriores, una plaza de comidas ampliada.

En el ámbito económico, el alcalde resaltó que la feria se consolida como un motor de dinamización para la región. Recordó que en versiones anteriores se generaron más de 35 mil empleos directos e indirectos y un movimiento económico que alcanzó los 190 millones de dólares, cifras que reflejan su impacto en la economía local.

Para esta gestión, se proyecta superar los 420.000 visitantes, lo que marcaría un nuevo récord de asistencia. “Es una vitrina para mostrar la industria nacional, la producción y lo que podemos exportar”, afirmó.

Respecto a la inversión, detalló que se destinaron más de Bs 20 millones en obras como el auditorio, el kartódromo, además de más de 12 millones en la Fexco Arena, como parte de las mejoras en la infraestructura del recinto.

Reyes Villa también destacó que la organización del evento responde a una alianza público-privada, modelo que según indicó ha permitido el crecimiento de la feria en los últimos años.

Tomar nota

Los precios de las entradas. Hoy por inauguración rige la promoción de 2x1. El resto de los días el costo es de Bs 10 para niños de 6 a 12 años, para mayores de 60 años Bs 10, para el público general Bs 30 y para personas con discapacidad Bs 2. Durante los días de espectáculos, el costo será de Bs 50.