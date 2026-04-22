Fexco 2026 activa plan de seguridad e implementa seguro para visitantes

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 22/04/2026 a las 7h53
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A un día de su inauguración, la Fexco 2026 activó un plan de seguridad interinstitucional, además de implementar un seguro contra accidentes para los asistentes a espectáculos en el Fexco Arena con el propósito de garantizar la protección de los visitantes frente a posibles robos, accidentes y emergencias durante el desarrollo del evento.

Más de 50 guardias municipales de Seguridad Ciudadana serán desplegados en el interior y exterior del recinto ferial en coordinación con la Policía Boliviana, Bomberos, voluntarios del SAR -FAB y distintas unidades de la Alcaldía, como Movilidad Urbana, Intendencia, Slim y Defensoría. El personal trabajará en turnos continuos desde el inicio hasta el cierre de cada jornada.

Como parte de las acciones preventivas, se realizó un simulacro de incendio en  un stand del recinto ferial, tomando en cuenta incidentes registrados en gestiones pasadas en sectores de riesgo como la plaza de comidas

El jefe de la Unidad de Bomberos de la UGR de la Alcaldía, Carlos Martínez, explicó que la actividad permitió evaluar la capacidad de respuesta, la coordinación interinstitucional y los protocolos de evacuación. “Se está tomando en cuenta el tema de incendios, ya que la anterior gestión hubo un incendio en la plaza de comidas; hay un plan de contingencia y se capacitó a brigadas y voluntarios”, señaló.

Como parte del plan, se dispuso la ubicación estratégica de carros bomberos, ambulancias y personal especializado en puntos clave del recinto.

Desde la organización se alertó sobre la posible presencia de delincuentes oportunistas, especialmente debido a la gran afluencia de público que se espera.

El director de Seguridad Ciudadana, Ronald Fernández, advirtió que se debe prestar especial atención al cuidado de pertenencias, así como de menores, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Asimismo, Fernández informó que se reforzó la capacitación de brigadas y voluntarios, además de implementar controles estrictos para verificar el cumplimiento de normas de seguridad industrial.

La gerente de la Fexco, Mariela Jiménez, explicó que se implementó un seguro contra accidentes para los asistentes a los conciertos en el Fexco Arena en alianza con la empresa Univida. “Este beneficio estará incluido en la entrada y será activado mediante una manilla que se entregará al ingreso, permitiendo atención en caso de emergencias”, dijo.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, anunció que se garantizará la transitabilidad en la Red Vial Fundamental durante la feria.

El gerente regional en Cochabamba, Manuel Torrico, indicó que se han desplegado cuadrillas en distintos puntos ante el incremento del flujo vehicular.

Autoridades destacaron que todas estas acciones buscan no solo prevenir incidentes; sino, también, brindar una experiencia segura y organizada para los miles de visitantes que se darán cita en uno de los eventos más importantes del país.

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