Fexco 2026: Cochabamba se proyecta al mundo con todo su potencial productivo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 24/04/2026 a las 8h23
ESCUCHA LA NOTICIA

Cochabamba ya vive la cuarta versión de la Fexco 2026, que convierte al departamento en el epicentro de los negocios por 11 días y proyecta el nuevo horizonte económico de la región. Aunque en la inauguración se sintió la ausencia de las autoridades nacionales, la ceremonia fue emocionante por el espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo cochabambino y por la gran cantidad de público que asistió a apoyar al motor económico del departamento.

El alcalde Manfred Reyes Villa destacó que en esta cuarta versión se resalta la innovación y tecnología en la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026.

El objetivo es generar un millonario movimiento económico, empleos directos e indirectos, pero, sobre todo, abrir una vitrina para la exportación de productos a otros países conectando con nuevos mercados y atraer nuevos inversionistas.

Reyes Villa indicó que este 2026 se espera superar los récords de las tres primeras versiones. La meta es que más de 400 mil personas visiten la vitrina comercial de Cochabamba y que se genere un movimiento económico de $us 200 millones entre transacciones e intenciones de negocios durante los 11 días de feria.

Destacó que la Fexco aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del departamento el 2,7% y que el desafío es incrementar este porcentaje este año. En tanto, que a nivel nacional representa el 0,5 del PIB.  Remarcó que hoy lo que más necesita el país es impulsar el desarrollo económico.

Sin embargo, también, pidió al Gobierno nacional que se trabaje con todos los departamentos si realmente se quiere sacar adelante al país.

Reyes Villa también pidió dejar de lado medidas de presión perjudiciales para la economía, como los bloqueos de caminos.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, enfatizó que el desarrollo se construye desde la empresa y de la decisión de invertir. Dijo que desde el sector empresarial se busca la transformación industrial, seguridad energética y desarrollo de servicios especializados y esto se demostraras y proyectará en la Fexco 2026.

El líder de los empresarios de Cochabamba lamentó la ausencia de las autoridades nacionales  en la plataforma de negocios más importante del departamento e insistió en que todas las regiones sean tomadas en cuenta por el Gobierno nacional.

Luego, ponderó el esfuerzo y compromiso de las 1.600 empresas presentes en Fexco 2026. Este año la feria se desarrolla bajo el lema de “Innovación y Tecnología” y se tienen nuevos espacios como el escenario de Fexco Arena  con capacidad para 30 mil personas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Israel y Líbano pactan extender el alto el fuego por tres semanas
2
YPFB anuncia el arribo de 100 millones de litros de diésel y asegura abastecimiento
3
Bolivia y Chile abren agenda sobre economía, seguridad y otros temas
4
Dictan detención domiciliaria para Huarachi por el caso coimas
5
Al menos cinco sectores exigen atención del Gobierno y anuncian tomar medidas

Lo más compartido

1
El cortometraje animado “Tinku” conquista Rusia
2
Irán afirma que es “imposible” abrir el estrecho de Ormuz
3
Ministro Justiniano: “Estamos en un momento crítico por la cosecha”, pero el diésel se restablecerá el viernes
4
Postales de la gran inauguración de la Fexco 2026
5
Cámara Baja espera PGE reformulado y diputados adelantan que harán ajustes

Más en Cochabamba

24/04/2026
Postales de la gran inauguración de la Fexco 2026
La noche de inauguración encendió Cochabamba con una mezcla de luces, música y expectativa.
Ver más
24/04/2026
Vehículos solo podrán circular en un sentido en el perímetro de la feria
Apartir de la fecha y hasta el 3 de mayo se implementará un sistema de circulación vehicular en un solo sentido en el perímetro del recinto ferial a lo largo...
Ver más
La Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural (ASESPRI), en representación de las Estaciones de Servicio afiliadas del Distrito Cochabamba, se declara en estado...
Ver más
23/04/2026
Comercializadores de combustibles en Cochabamba se declaran en emergencia por desabastecimiento de diésel
La mayor muestra empresarial del departamento: la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), arranca hoy jueves con la participación de 1.600 expositores que apuestan nuevamente por el...
Ver más
23/04/2026
Fexco 2026 abre sus puertas con el impulso de 1.600 expositores
A un día de su inauguración, la Fexco 2026 activó un plan de seguridad interinstitucional, además de implementar un seguro contra accidentes para los asistentes a espectáculos en el Fexco Arena con...
Ver más
22/04/2026
Fexco 2026 activa plan de seguridad e implementa seguro para visitantes
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba informó ayer que se registró la primera muerte por complicaciones de una enfermedad de base y la influenza A.
Ver más
22/04/2026
El Sedes reporta primera muerte por influenza A en Cochabamba
En Portada
24/04/2026 País
Paz y gobernadores acuerdan que el 50/50 potencie el recurso humano para el desarrollo del país
Después del mediodía de este viernes, concluyó el primer encuentro de los gobernadores electos con el presidente Rodrigo Paz. En esta reunión, según el primer...
vista
24/04/2026 Economía
Intervienen oficinas de YPFB en La Paz y Santa Cruz por el caso de presunto “sobreprecio” en la compra de crudo
En un operativo conjunto, la Policía Anticorrupción, personal de Criminalística y el Ministerio Público intervinieron este viernes oficinas de Yacimientos...
vista
24/04/2026 País
YPFB anuncia el arribo de 100 millones de litros de diésel y asegura abastecimiento
El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó este viernes que se espera la llegada de 100 millones de litros...
vista
24/04/2026 País
Dictan detención domiciliaria para Huarachi por el caso coimas
La justicia determinó la detención domiciliaria sin salida laboral para el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, tras una...
vista
24/04/2026 País
Al menos cinco sectores exigen atención del Gobierno y anuncian tomar medidas
La demanda de aumento salarial, la mala calidad de gasolina, la ley 1720 y la exigencia al Gobierno para cumplir compromisos son algunas de la causas que están...
vista
24/04/2026 Cochabamba
Fexco 2026: Cochabamba se proyecta al mundo con todo su potencial productivo
Cochabamba ya vive la cuarta versión de la Fexco 2026, que convierte al departamento en el epicentro de los negocios por 11 días y proyecta el nuevo horizonte...
vista
Actualidad
La Vitrina Comercial Exportadora 2026, desarrollada como una misión comercial a la inversa, articula la participación...
Ver más
24/04/2026 Economía
Más de 32 empresas bolivianas proyectan su oferta en la Vitrina Comercial Exportadora
Esta jornada arribó a Venezuela el presidente colombiano, Gustavo Petro, para reunirse en Caracas con Delcy Rodríguez,...
Ver más
24/04/2026 Mundo
Petro llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez
Después del mediodía de este viernes, concluyó el primer encuentro de los gobernadores electos con el presidente...
Ver más
24/04/2026 País
Paz y gobernadores acuerdan que el 50/50 potencie el recurso humano para el desarrollo del país
La justicia determinó la detención domiciliaria sin salida laboral para el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (...
Ver más
24/04/2026 País
Dictan detención domiciliaria para Huarachi por el caso coimas
Deportes
Con un gol en contra y el mérito de no rendirse, el plantel de San Antonio Bulo Bulo ayer remontó el marcador y venció...
Ver más
24/04/2026 Fútbol
Tres puntos para San Antonio Bulo Bulo por no rendirse ante Totora
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, lanzó ayer la...
Ver más
24/04/2026 Fútbol Int.
Domínguez propone ampliar los participantes en el Mundial 2030 y que “nadie se quede fuera”
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo...
Ver más
23/04/2026 Fútbol
Canciller de Bolivia y Chile se reúnen en la frontera antes de trasladarse a La Paz
Sufrió más de lo que esperaba y por la diferencia mínima, Always Ready le ganó a Oriente Petrolero por 1-0 ayer en El...
Ver más
23/04/2026 Fútbol
Always Ready sufre para vencer a Oriente Petrolero con lo mínimo
Tendencias
La compañía Apple anunció ayer lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo, cargo que ocupa desde 2011.
Ver más
21/04/2026 Tecnología
Tim Cook dejará el cargo de director ejecutivo de Apple
El espectacular éxito de la misión Artemis II de la NASA ahora ha preparado el escenario para el regreso de los Estados...
Ver más
19/04/2026 Tecnología
Audaz plan de la NASA: una base lunar con energía nuclear
Doble Click
La película nacional “La Hija Cóndor” llegará a las salas bolivianas el próximo 7 de mayo, precedida por una destacada...
Ver más
24/04/2026 Cultura
«La Hija Cóndor» llega a salas bolivianas el 7 de mayo con presencia en la escena global
El cortometraje animado “Tinku” conquistó su quinto galardón tras erigirse como el mejor de su categoría en el...
Ver más
24/04/2026 Cultura
El cortometraje animado “Tinku” conquista Rusia
La Granja Ecológica Polen, en Tiquipaya, acogerá este domingo (15:00) un concierto en vivo en la naturaleza, con el...
Ver más
23/04/2026 Cultura
Una experiencia musical inmersiva con la Orquesta Femenina Bolivia
El historiador Mariano Baptista Gumucio falleció ayer en La Paz a los 93 años tras una prolongada lucha contra una...
Ver más
22/04/2026 Cultura
Fallece el escritor, historiador y periodista Mariano Baptista Gumucio