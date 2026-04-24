Vehículos solo podrán circular en un sentido en el perímetro de la feria

Apartir de la fecha y hasta el 3 de mayo se implementará un sistema de circulación vehicular en un solo sentido en el perímetro del recinto ferial a lo largo del Circuito Bolivia con el con el objetivo de mejorar el flujo, reducir la congestión y garantizar la seguridad de los asistentes.

El director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba, Hever Rojas, informó que la medida se aplicará de lunes a viernes a partir de las 16:30. En tanto, los sábados, domingos y feriados regirá desde las 12:00 hasta la 1:00 de la madrugada, según un reporte de la Alcaldía de Cochabamba.

Para el control de cierres de vías y desvíos, se desplegarán más de 60 guardias municipales, quienes estarán a cargo de la señalización y ordenamiento del tráfico.

Las personas que utilicen el transporte público podrán utilizar la parada específica en el frontis del recinto para el descenso de pasajeros. Además, en el sector oeste se ubicará la parada de taxis y radiotaxis. Otras líneas podrán realizar paradas en los distintos accesos habilitados a la feria.

El directo de Movilidad indicó que se instalaron vallas metálicas en el borde de la laguna Alalay para evitar daños a las áreas verdes y proteger a las personas que realizan actividades deportivas en la zona.

Control

La Intendencia Municipal intensificó ayer los controles de higiene y seguridad en los puestos de venta de comida del área externa de la Feria Internacional de Cochabamba.

El objetivo es que los visitantes de la feria reciban un servicio de calidad.

Entradas

Los precios de las entradas. Hoy por inauguración rige la promoción de 2x1. El resto de los días el costo es de Bs 10 para niños de 6 a 12 años, para mayores de 60 años Bs 10, para el público general Bs 30 y para personas con discapacidad Bs 2. Durante los días de espectáculos, el costo será de Bs 50.