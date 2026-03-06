Amplían plazo del ‘Perdonazo exprés’ con 100% de descuento en multas tributarias

La Alcaldía a través de la Secretaría de Atención al Ciudadano informó ayer que continúa vigente el denominado “Perdonazo exprés”, una medida destinada a facilitar la regularización de deudas tributarias municipales mediante descuentos significativos en multas y sanciones. Seguirá vigente hasta el 16 de marzo.

El secretario de Atención al Ciudadano, Hugo Peña, explicó que el beneficio contempla el 100% de descuento en multas y sanciones a impuestos de bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas, lo que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones municipales en un periodo corto.

“Queremos invitar a la población a que se acoja a este beneficio. Es un ‘Perdonazo exprés’ porque el plazo es breve, pero responde al pedido de muchos contribuyentes del municipio  que desean regularizar sus deudas”, señaló.

El beneficio está dirigido a los propietarios registrados en el Gobierno Autónomo Municipal de Cercado, que tributan por inmuebles, motorizados o actividades económicas. Según explicó Peña, el descuento del 100% en multas y sanciones abarca gestiones desde 1995 hasta la gestión 2024.

Asimismo, recordó que el impuesto correspondiente a la gestión 2025 cuenta con un descuento del 15% por pronto pago, beneficio que se aplica automáticamente al momento de realizar la cancelación.

En el caso de las personas de la tercera edad, la Alcaldía habilitó un beneficio adicional. Los adultos mayores  de 65 años que son propietarios de un inmueble pueden acceder a un 20% de descuento adicional por su condición de tercera edad, alcanzando un 35% de rebaja en total.

También se brinda atención en el nuevo edificio de la Alcaldía, en la planta baja del área de Catastro. En este espacio se atienden trámites vinculados al programa “Mi Plano”, destinado a regularizar la información de construcciones que no se encuentran registradas o que presentan inconsistencias en sus datos catastrales.

Los pagos pueden realizarse de diferentes maneras. Los ciudadanos pueden acudir a cualquier entidad bancaria habilitada o utilizar la aplicación móvil “Tu Municipio 24/7”, que permite generar un código QR para efectuar el pago de forma rápida. A través de esta plataforma también es posible consultar deudas, verificar pagos realizados y revisar el estado tributario de los contribuyentes.

Para acceder a esta información, los propietarios  deben ingresar el número de su inmueble o el registro.

Peña advirtió que, una vez concluido el plazo del programa, las multas y sanciones volverán a aplicarse conforme a la normativa vigente.

Peña recomendó a quienes no hayan actualizado la información de sus construcciones a acudir a la Alcaldía para regularizar su situación.

