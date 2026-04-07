Choferes de Oruro levantan su paro

Las negociaciones entre representantes de los sindicatos de choferes de Oruro, de YPFB y del Gobierno culminaron ayer con la suspensión del paro indefinido que sostenían los primeros y el compromiso de las instancias estatales de garantizar la calidad de la gasolina especial distribuida en ese departamento, por lo que se acordó implementar controles de laboratorio por lotes.

Las autoridades estatales firmaron una acta con los compromisos adquiridos luego de dos jornadas de negociaciones en las que participaron el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, autoridades de YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Defensoría del Pueblo así como representantes de la Confederación de Chóferes de Bolivia y la Federación Departamental de Chóferes San Cristóbal, de Oruro.

Entre otros puntos se estableció que se conformará una comisión conjunta entre el sector transporte y la estatal petrolera para realizar controles aleatorios en plantas de almacenamiento y estaciones de servicio.

Respecto de la distribución, se determinó que desde este 7 de abril se iniciará el despacho total y sostenido de gasolina especial en el departamento de Oruro, con el compromiso de normalizar el suministro.

Resarcimiento

Con relación al resarcimiento por daños causados por combustibles de mala calidad a los motores de vehículos, YPFB habilitará un mecanismo de recepción de solicitudes tanto en la Federación Departamental de Chóferes como en sus oficinas en Oruro, en horarios establecidos de lunes a viernes.

La ANH instruyó a las estaciones de servicio reforzar la limpieza de tanques y mejorar los controles de calidad. Además, se acordó implementar inspecciones periódicas y presentar certificaciones semanales sobre los parámetros del combustible.

El sector del transporte también solicitó garantizar que la gasolina especial distribuida no sea mezclada con etanol, así como la implementación de un laboratorio móvil para verificar la calidad del carburante en el departamento.

El compromiso incluye además la importación de petróleo crudo para refinarlo y obtener gasolina especial, el fortalecimiento técnico de la ANH y la participación activa del sector transporte en comisiones de control de calidad.

Asimismo, se convocó a una nueva reunión para el viernes 10 de abril, en la que se abordará el estado de las carreteras junto a representantes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).