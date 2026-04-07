Diálogo del Gobierno y transportistas en Oruro entra en cuarto intermedio, se reanudará tras inspección a la planta de YPFB

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Publicado el 07/04/2026 a las 14h09
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El diálogo entre autoridades de Gobierno y la dirigencia del transporte de Oruro entró a un cuarto intermedio y será reanudado luego de que las comisiones terminen de inspeccionar la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y "algunos" surtidores.

"Pasado ese cuarto intermedio retomamos la reunión para llegar a un acuerdo y poder levantar este paro y darle la tranquilidad al sector del transporte y a la población que la gasolina que se va a distribuir en Oruro va a cumplir las condiciones de calidad", explicó a los periodistas uno de los representantes de YPFB.

El diálogo para dar solución a los problemas por la gasolina desestabilizada entre el sector del transporte de Oruro y las autoridades del Gobierno inició este lunes por la tarde y se reinstaló este martes a las 09.00. Se conformaron comisiones, una de ellas ingresó a la Planta de YPFB para inspeccionar tanques.

Este martes, el sector del transporte de Oruro cumple el segundo día de paro indefinido como una medida de protesta por problemas en el combustible desestabilizado.

Según el mapa de Transitabilidad de la Administración Boliviana de Carreteras, esta jornada hay al menos 16 puntos de bloqueo en el departamento orureño. La medida de presión perjudica el transporte desde diferentes terminales de buses como la de La Paz, El Alto y Cochabamba.

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