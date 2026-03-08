Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial

Las propuestas de establecer una regalía por la generación de energía eléctrica para Cochabamba y la creación de una zona industrial o Hub logístico industrial son las principales propuestas de los candidatos a la Gobernación, según lo expuesto en el foro económico organizado por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), el pasado 26 de febrero.

El debate estuvo marcado por la necesidad de impulsar la reactivación económica del departamento y fortalecer su capacidad productiva en un contexto electoral en el que el desarrollo industrial, la inversión y el aprovechamiento de los recursos energéticos se perfilan como algunos de los principales temas de discusión rumbo a las elecciones subnacionales.

El encuentro reunió a nueve de los diez candidatos que participan en la contienda electoral del 22 de marzo. En el espacio, los postulantes presentaron sus propuestas frente al sector empresarial y la ciudadanía.

Al foro asistieron los candidatos John Rioja (NGP), Leonardo Loza (A-UPP), Alejandro Mostajo (MTS), Sergio Rodríguez (AP-Súmate), Ruth Peralta (FRI), Esther Soria (Unidos), Mario Severich (Soluciones con Todos), Rolando Morales (Alianza) y Juan Flores (Libre).

Industriales

En la inauguración del foro, el presidente de la ICAM, Wildo Dolz, presentó la “Propuesta de Desarrollo para Cochabamba desde la Visión Empresarial 2030”, que plantea como objetivo que el departamento se consolide como la tercera economía más importante del país y alcance una participación del 20% en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con un crecimiento anual estimado del 5%.

Según la entidad empresarial, la institución agrupa a más de 1.200 empresas que generan alrededor de 54.000 empleos directos. Las actividades vinculadas a industria, comercio y servicios representan el 46% del PIB departamental

La propuesta se estructura en cinco pilares orientados a impulsar el desarrollo productivo y económico del departamento. El primer eje se centra en el fortalecimiento del desarrollo industrial. En este ámbito se plantea consolidar el Parque Industrial de Santiváñez, que proyecta albergar hasta 300 industrias y generar cerca de 15.000 empleos.

Se propone la creación de una zona franca industrial y la habilitación de un nuevo recinto aduanero que facilite la actividad productiva y comercial en el departamento. El planteamiento también incluye el impulso a la agroindustria en el trópico cochabambino, con producción, además de la incorporación de biotecnología agrícola para mejorar la productividad.

El segundo eje aborda el aprovechamiento de los recursos energéticos. De acuerdo con los datos expuestos en el foro, Cochabamba genera cerca del 35% de la energía eléctrica del país.

En ese contexto, se planteó la posibilidad de establecer una regalía energética para el departamento con el objetivo de que parte de los ingresos generados por la producción eléctrica beneficie a la región. También se mencionó la necesidad de impulsar proyectos de energías renovables, como iniciativas hidroeléctricas y eólicas, además de reactivar la exploración hidrocarburífera ante la disminución de la producción nacional de gas y combustibles.

El tercer eje es el planteamiento empresarial también incluye convertir a Cochabamba en un centro de integración y logística. Para ello se propone garantizar la libre transitabilidad en carreteras y penalizar los bloqueos que afectan la actividad económica.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la conclusión de la carretera Cochabamba-Beni, la integración al corredor bioceánico, la conexión de los ramales ferroviarios oriental y occidental, la recuperación de vuelos internacionales en el aeropuerto Jorge Wilstermann y la reactivación de la hidrovía Ichilo-Mamoré.

El cuarto eje se enfoca en el emprendimiento, la innovación tecnológica y la economía creativa. En este ámbito se planteó fortalecer el desarrollo de software orientado a la exportación, mejorar el ancho de banda la conectividad satelital, además de promover la instalación de datacenters.

El quinto pilar resalta el potencial de Cochabamba en turismo y gastronomía, y el desarrollo del sector salud, con más de 300 entidades entre clínicas, hospitales y laboratorios.

Escenario electoral

Más de 1,4 millones de cochabambinos están habilitados para votar en las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que se elegirán 389 autoridades departamentales y municipales. Como parte del proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) coordinará los debates entre candidatos. Para Cochabamba, el encuentro se realizará el 11 de marzo con la organización del Tribunal Electoral Departamental, permitiendo que los votantes conozcan las propuestas de los postulantes antes de los comicios.