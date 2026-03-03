Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba

Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará visitas a los colegios de esa ciudad, además de programar partidos de exhibición para que más niños y jóvenes se interesen en este deporte, que según los dirigentes está en ascenso.

“En el proyecto que tenemos está la visita a los colegios, para que conozcan el tenis de mesa, también invitarlos para que se unan a nuestra Asociación ya sea a través de sus clubes o individualmente, lo que buscamos es hacer crecer este deporte, es por eso que abrimos las puertas de nuestra institución”, dijo Gabriela Arapa, presidenta de la Asociación de Tenis de Mesa de Cochabamba.

Agregó que próximamente se iniciarán las visitas, ya que lograron contactarse con directores de algunos colegios, además de presentar este deporte a través de diálogos con los estudiantes y está en la planificación llevar las mesas del tenis para que así los jugadores puedan realizar demostraciones.

“Queremos que vengan a nuestra institución, si gustan de este deporte pueden afiliarse, también competir, estamos seguros que hay talentosos deportistas. Como Asociación contamos con una buena cantidad de tenismesistas, pero buscamos más adeptos, para seguir en crecimiento, además pensamos en la participación internacional”, continuó.

Con ese afán la dirigente de la Asociación también invitó a quienes siguen este deporte a que visiten las instalaciones de esta entidad (ubicada en el estadio Félix Capriles) para que puedan presenciar el Campeonato Nacional Infanto-Juvenil, que se realizará a partir del viernes, y finalizará el domingo. El torneo forma parte del calendario de la Federación Boliviana de Tenis de Mesa, por lo que es puntuable para el ranking nacional, para la ocasión se anunció la participación de las delegaciones de Oruro, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, La Paz y el anfitrión Cochabamba.