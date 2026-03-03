Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba

Tenis
Jeovana Bernabé
Publicado el 03/03/2026 a las 8h20
ESCUCHA LA NOTICIA

Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará visitas a los colegios de esa ciudad, además de programar partidos de exhibición para que más niños y jóvenes se interesen en este deporte, que según los dirigentes está en ascenso.

“En el proyecto que tenemos está la visita a los colegios, para que conozcan el tenis de mesa, también invitarlos para que se unan a nuestra Asociación ya sea a través de sus clubes o individualmente, lo que buscamos es hacer crecer este deporte, es por eso que abrimos las puertas de nuestra institución”, dijo Gabriela Arapa, presidenta de la Asociación de Tenis de Mesa de Cochabamba.

Agregó que próximamente se iniciarán las visitas, ya que lograron contactarse con directores de algunos colegios, además de presentar este deporte a través de diálogos con los estudiantes y está en la planificación llevar las mesas del tenis para que así los jugadores puedan realizar demostraciones.

“Queremos que vengan a nuestra institución, si gustan de este deporte pueden afiliarse, también competir, estamos seguros que hay talentosos deportistas. Como Asociación contamos con una buena cantidad de tenismesistas, pero buscamos más adeptos, para seguir en crecimiento, además pensamos en la participación internacional”, continuó. 

Con ese afán la dirigente de la Asociación también invitó a quienes siguen este deporte a que visiten las instalaciones de esta entidad (ubicada en el estadio Félix Capriles) para que puedan presenciar el Campeonato Nacional Infanto-Juvenil, que se realizará a partir del viernes, y finalizará el domingo. El torneo forma parte del calendario de la Federación Boliviana de Tenis de Mesa, por lo que es puntuable para el ranking nacional, para la ocasión se anunció la participación de las delegaciones de Oruro, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, La Paz y el anfitrión Cochabamba.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
3
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
4
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
5
Madres de recién nacidos denuncian cierre de terapia intermedia en el materno

Lo más compartido

1
Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector
2
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
3
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
4
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
5
Fallece la mamá del creador de contenido Jhon Parker
En Portada
03/03/2026 País
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó ayer  que junto a su Gabinete, en sesión que se realiza en Santa Cruz, dio inicio a la “fase técnica” del “50-50...
vista
03/03/2026 Seguridad
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en...
vista
03/03/2026 País
Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo
La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos...
vista
02/03/2026 País
Lara posterga, sin fecha, interpelaciones al Ministro de Hidrocarburos
Un comunicado de la Vicepresidencia sostiene que el DS 5552 “ha dejado sin personal” a esa instancia del Estado y a la “Presidencia de la Asamblea” Legislativa.
vista
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la Serie obtenidos legalmente y de verificar...
vista
02/03/2026 Economía
YPFB recibe desde mañana, por WhatsApp, reclamos de afectados por gasolina mala
El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial, antes de definir la compensación, garantizando seriedad y rigor técnico,...
vista
Actualidad
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes...
Ver más
03/03/2026 Seguridad
FELCC informa que 26 personas fueron enviadas la cárcel por los desmanes tras el siniestro aéreo
El presidente Rodrigo Paz ordenó ayer que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resguarden las plantas de Yacimientos...
Ver más
03/03/2026 Economía
Paz ordena militarización de las plantas estratégicas de YPFB y el uso de aditivos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la...
Ver más
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la...
Ver más
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
Deportes
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Doble Click
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese