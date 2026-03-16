5 juegos en casa para “resetear” tu cerebro

En esta Semana Mundial del Cerebro, la REvista OH! te popone dejar de lado las pantallas y construir estas cinco herramientas caseras de neuro-estimulación con materiales secillos. ¡Manos a la obra!

1 El Tablero de Coordinación Inversa (Nivel: Principiante)

Materiales: Una hoja de papel, dos marcadores de colores distintos y cinta adhesiva.

Cómo construirlo: Pega la hoja a la mesa. Dibuja dos caminos idénticos (pueden ser zigzags o espirales) uno al lado del otro.

El juego: Toma un marcador con cada mano. Debes recorrer ambos caminos simultáneamente de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo.

El reto: Intenta que ambas manos lleguen al final exactamente al mismo tiempo. Esto obliga a tus hemisferios cerebrales a comunicarse a una velocidad máxima.

2 El “Memory” de Texturas Casero (Nivel: Sensorial)

Materiales: 10 tapas de botellas idénticas (o cuadrados de cartón) y materiales con texturas (algodón, lija, arroz, tela, papel aluminio).

Cómo construirlo: Pega pares de materiales iguales dentro de las tapas (2 con algodón, 2 con lija, etc.).

El juego: Pon las tapas boca abajo. Con los ojos vendados, debes encontrar las parejas guiándote solo por el tacto.

El beneficio: Estimulas la corteza somatosensorial, un área que solemos descuidar al priorizar siempre la vista.

3 El Ábaco de Retención Visual (Nivel: Intermedio)

Materiales: Una cubeta de hielo vacía y granos de legumbres (frijoles, garbanzos, lentejas).

Cómo construirlo: No requiere construcción, solo disposición.

El juego: Pide a alguien que coloque granos en los huecos de la cubeta en un patrón específico durante 5 segundos. Luego, debe cubrirla. Tu misión es replicar el patrón exacto en una segunda cubeta (o dibujarlo).

El beneficio: Entrenas la memoria de trabajo y la atención selectiva, fundamentales para la concentración en el trabajo o el estudio.

4 La Caja de “Stroop” Manual (Nivel: Desafío)

Materiales: 10 tarjetas de cartulina y marcadores de colores.

Cómo construirlo: Escribe el nombre de un color, pero usando un marcador de un color diferente. Ejemplo: Escribe la palabra “ROJO” con tinta azul; “VERDE” con tinta amarilla.

El juego: Pasa las tarjetas lo más rápido posible. Tu objetivo es decir el color de la tinta, ignorando lo que dice la palabra escrita.

El reto: Si te equivocas, vuelve a empezar. Este ejercicio entrena la inhibición cognitiva, es decir, la capacidad de tu cerebro para ignorar distracciones.

5 El “Tangram” de Cartón Reciclado (Nivel: Creativo)

Materiales: Un cuadrado de cartón rígido de 15x15 cm, tijeras y regla.

Cómo construirlo: Divide el cuadrado en 7 piezas geométricas (5 triángulos de distintos tamaños, 1 cuadrado y 1 paralelogramo). Córtalas con precisión.

El juego: Intenta formar figuras específicas (un gato, un barco, un número) usando siempre las 7 piezas sin que se traslapen.

El beneficio: Trabaja la percepción espacial y la resolución de problemas. Es un rompecabezas milenario que mantiene la mente ágil y joven.