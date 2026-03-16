"Bolivia ya no es un refugio para delincuentes", dice el subsecretario de Estado de EEUU

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 16/03/2026 a las 15h31
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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se refirió este lunes a la detención del narcotraficante uruguayo Seastián Marset en Santa Cruz y su posterior expulsión al país del norte para ser puesto ante la justicia de ese país, según un reporte de Unitel.

"Gracias al nuevo gobierno, Bolivia ya no es un refugio para delincuentes. El pueblo boliviano puede sentirse muy orgulloso de la brillante operación policial. La detención de este criminal es beneficiosa para Bolivia, Estados Unidos, la región y el mundo", indicó Landau en un mensaje en X.

La autoridad estadounidense también felicitó el trabajo del presidente Rodrigo Paz y su gobierno y calificó de "audaz y exitosa" la operación con la que se logró la captura de "Sebastián Marset, un importante narcotraficante internacional".

Respecto a la situación del uruguayo, Landau señaló que "actualmente se encuentra bajo custodia en Estados Unidos, a la espera de juicio".

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