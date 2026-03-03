Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 03/03/2026 a las 8h04
ESCUCHA LA NOTICIA

Entre “cuatro o cinco semanas” y “todo el tiempo que sea necesario”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer esa imprecisa proyección en su primera comparecencia pública en la Casa Blanca en 72 horas.

En ella, lanzó una advertencia a sus compatriotas: la idea de la operación militar rápida, limpia y sin coste contra Irán que les venía vendiendo bien podría convertirse en una de esas guerras largas en las que tantas veces prometió que no metería a su país.

Y lo hizo en una jornada que comenzó en Washington con la confirmación de la muerte en combate de un cuarto soldado estadounidense y el derribo de tres cazas F-15 por “fuego amigo” en Kuwait.

Además, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el envío de más “refuerzos adicionales” a Oriente Próximo.

Tan pronto como, añadió, “hoy mismo [por el lunes]

Habló de “miles de militares de todas las ramas de las fuerzas armadas, centenares de cazas de cuarta y quinta generación, docenas de aviones cisterna, los grupos de ataque de los portaaviones Lincoln y Ford y sus aviones a bordo, un flujo sostenido de municiones, combustible, y todo ello apoyado con operaciones de reconocimiento, inteligencia y vigilancia”.

Las hostilidades iniciadas el sábado junto a Israel con una operación que mató al líder supremo iraní, Ali Jameneí, han escalado en las últimas horas en su crudeza y alcance regional.

Los proyectiles de Teherán ya han impactado en Israel y los países de su región -el domingo sumó a la lista a Omán, el emirato que medió en la frustrada negociación de un acuerdo nuclear con Washington en las semanas previas-.

Ayer, la República Islámica atacó también con un dron una base de la Fuerza Aérea británica en un Estado de la UE: Chipre.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijaní, desmintió, por su parte, a Trump, que el domingo había afirmado que los nuevos líderes iraníes “quieren negociar” para acabar con la guerra, insinuando una rendición que Larijaní se ha apresurado a descartar con un escueto mensaje en sus redes sociales: “No negociaremos con Estados Unidos”, escribió.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos enumeró cuáles son sus objetivos (una lista que va cambiando con los días desde que el sábado en un mensaje grabado a la nación dejara claro que persigue “un cambio de régimen”): “Primero, destruir la capacidad de los misiles de Irán.

Segundo, estamos aniquilando su armada; ya hemos mandado 10 barcos al fondo del mar.

Y tercero, garantizar que el principal patrocinador del terrorismo del mundo nunca pueda obtener un arma nuclear”, afirmó Trump en un acto de reconocimiento a un grupo de veteranos por los servicios prestados.

Sobre las motivaciones de Estados Unidos, el secretario de Defensa, que compareció en el Pentágono a primera hora para dejar claro que Estados Unidos se prepara para una operación prolongada en Irán, dijo: “No es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen ha cambiado”.

Entre tanto, y tras las primera bajas de Estados Unidos, Irán se ha anotado una victoria táctica, en la línea de la doble estrategia que identifican analistas militares y que consiste en tratar de aumentar ese coste en vidas para Washington y ampliar el ámbito geográfico de sus ataques para implicar a nuevos actores en la contienda.

Larijaní es una figura cuyo poder en Irán se considera creciente, y se da por hecho que está por encima del Consejo de Liderazgo, el triunvirato que el país anunció el domingo formado por el presidente iraní, Masud Pezeshkián, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y el jurisconsulto y miembro del Consejo de Guardianes, Alireza Arifí.

Ese poder tripartito se supone que pilotará el país hasta el nombramiento de un sucesor del líder supremo, Ali Jameneí, que murió en un bombardeo el sábado.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
3
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
4
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
5
Madres de recién nacidos denuncian cierre de terapia intermedia en el materno

Lo más compartido

1
Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector
2
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
3
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
4
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
5
Fallece la mamá del creador de contenido Jhon Parker

Más en Mundo

02/03/2026
Israel ataca objetivos de Hezbolá en Beirut e Irán lanza drones sobre Riad
El bombardeo israelí abre un nuevo frente en el conflicto en Medio Oriente, donde instalaciones de EEU son blanco de ataques de Irán.
Ver más
02/03/2026
España niega a EEUU apoyo militar para el ataque de Irán a través de las bases de Morón y Rota
España ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz),...
Ver más
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Khamenei, falleció este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su...
Ver más
02/03/2026
Medios iraníes confirman la muerte de la esposa de Ali Khamenei tras el bombardeo
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes (02.03.2026) que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán "si fuera necesario", en una entrevista con el New York Post.
Ver más
02/03/2026
Trump no descarta enviar tropas de EEUU a Irán, “no me acobardo”
El líder supremo de Irán durante 37 años, Alí Jameneí, murió el sábado en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.
Ver más
02/03/2026
37 años en el poder, muere Jameneí: ¿quién tomará el control de Irán?
Los tres países europeos manifestaron estar "consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no...
Ver más
01/03/2026
Alemania, Francia y Reino Unido dispuestos contra Irán
En Portada
03/03/2026 País
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó ayer  que junto a su Gabinete, en sesión que se realiza en Santa Cruz, dio inicio a la “fase técnica” del “50-50...
vista
03/03/2026 Seguridad
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en...
vista
03/03/2026 País
Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo
La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos...
vista
02/03/2026 País
Lara posterga, sin fecha, interpelaciones al Ministro de Hidrocarburos
Un comunicado de la Vicepresidencia sostiene que el DS 5552 “ha dejado sin personal” a esa instancia del Estado y a la “Presidencia de la Asamblea” Legislativa.
vista
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la Serie obtenidos legalmente y de verificar...
vista
02/03/2026 Economía
YPFB recibe desde mañana, por WhatsApp, reclamos de afectados por gasolina mala
El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial, antes de definir la compensación, garantizando seriedad y rigor técnico,...
vista
Actualidad
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes...
Ver más
03/03/2026 Seguridad
FELCC informa que 26 personas fueron enviadas la cárcel por los desmanes tras el siniestro aéreo
El presidente Rodrigo Paz ordenó ayer que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resguarden las plantas de Yacimientos...
Ver más
03/03/2026 Economía
Paz ordena militarización de las plantas estratégicas de YPFB y el uso de aditivos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la...
Ver más
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la...
Ver más
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
Deportes
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Doble Click
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese