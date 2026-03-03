Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”

Entre “cuatro o cinco semanas” y “todo el tiempo que sea necesario”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer esa imprecisa proyección en su primera comparecencia pública en la Casa Blanca en 72 horas.

En ella, lanzó una advertencia a sus compatriotas: la idea de la operación militar rápida, limpia y sin coste contra Irán que les venía vendiendo bien podría convertirse en una de esas guerras largas en las que tantas veces prometió que no metería a su país.

Y lo hizo en una jornada que comenzó en Washington con la confirmación de la muerte en combate de un cuarto soldado estadounidense y el derribo de tres cazas F-15 por “fuego amigo” en Kuwait.

Además, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el envío de más “refuerzos adicionales” a Oriente Próximo.

Tan pronto como, añadió, “hoy mismo [por el lunes]

Habló de “miles de militares de todas las ramas de las fuerzas armadas, centenares de cazas de cuarta y quinta generación, docenas de aviones cisterna, los grupos de ataque de los portaaviones Lincoln y Ford y sus aviones a bordo, un flujo sostenido de municiones, combustible, y todo ello apoyado con operaciones de reconocimiento, inteligencia y vigilancia”.

Las hostilidades iniciadas el sábado junto a Israel con una operación que mató al líder supremo iraní, Ali Jameneí, han escalado en las últimas horas en su crudeza y alcance regional.

Los proyectiles de Teherán ya han impactado en Israel y los países de su región -el domingo sumó a la lista a Omán, el emirato que medió en la frustrada negociación de un acuerdo nuclear con Washington en las semanas previas-.

Ayer, la República Islámica atacó también con un dron una base de la Fuerza Aérea británica en un Estado de la UE: Chipre.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijaní, desmintió, por su parte, a Trump, que el domingo había afirmado que los nuevos líderes iraníes “quieren negociar” para acabar con la guerra, insinuando una rendición que Larijaní se ha apresurado a descartar con un escueto mensaje en sus redes sociales: “No negociaremos con Estados Unidos”, escribió.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos enumeró cuáles son sus objetivos (una lista que va cambiando con los días desde que el sábado en un mensaje grabado a la nación dejara claro que persigue “un cambio de régimen”): “Primero, destruir la capacidad de los misiles de Irán.

Segundo, estamos aniquilando su armada; ya hemos mandado 10 barcos al fondo del mar.

Y tercero, garantizar que el principal patrocinador del terrorismo del mundo nunca pueda obtener un arma nuclear”, afirmó Trump en un acto de reconocimiento a un grupo de veteranos por los servicios prestados.

Sobre las motivaciones de Estados Unidos, el secretario de Defensa, que compareció en el Pentágono a primera hora para dejar claro que Estados Unidos se prepara para una operación prolongada en Irán, dijo: “No es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen ha cambiado”.

Entre tanto, y tras las primera bajas de Estados Unidos, Irán se ha anotado una victoria táctica, en la línea de la doble estrategia que identifican analistas militares y que consiste en tratar de aumentar ese coste en vidas para Washington y ampliar el ámbito geográfico de sus ataques para implicar a nuevos actores en la contienda.

Larijaní es una figura cuyo poder en Irán se considera creciente, y se da por hecho que está por encima del Consejo de Liderazgo, el triunvirato que el país anunció el domingo formado por el presidente iraní, Masud Pezeshkián, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y el jurisconsulto y miembro del Consejo de Guardianes, Alireza Arifí.

Ese poder tripartito se supone que pilotará el país hasta el nombramiento de un sucesor del líder supremo, Ali Jameneí, que murió en un bombardeo el sábado.