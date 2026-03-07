Presidente Paz se reúne con su homólogo electo de Chile en Miami

En el marco de la cumbre «Escudo de las Américas», el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de reforzar los lazos entre ambos países.

En imágenes compartidas a los medios de comunicación, Paz aparece junto al canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, y el ministro de Gobierno, José Luis Lupo, sentados alrededor de una mesa conversando con Kast, a quien le acompañan otras dos personas.

El encuentro se generó este sábado, en el marco de una reunión de alto nivel entre 12 líderes de América Latina en Miami, que fue convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta cumbre busca avanzar en la construcción de un bloque regional orientado a fortalecer la cooperación en materia de seguridad y el progreso económico para las naciones participantes.

Tras la reunión en Estados Unidos, el Presidente de Bolivia tiene previsto viajar a Chile para asistir el 11 de marzo a la posesión de José Antonio Kast como presidente de esta nación vecina.

Posteriormente, el mandatario boliviano recibirá en la ciudad de La Paz al rey Felipe VI de España, para luego continuar con una agenda diplomática que incluye visitas a Brasil y Europa.