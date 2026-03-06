Always Ready da el primer golpe a Bolívar, en Villa Ingenio, en la semifinal de la Copa de Verano

Con un arbitraje polémico de Jordy Alemán que fue duramente cuestionado por los hinchas bolivaristas por la expulsión de Leonel Justiniano y faltas no cobradas, Always Ready le dio la vuelta al marcador y se impuso por 3-2 a Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano jugado anoche en el estadio Municipal.

Bolívar ganaba el partido por 2-1 hasta que a los 65 minutos, el árbitro expulsó a Leonel Justiniano, a quien en un minuto le sacó dos amarillas, y el plantel “millonario” supo aprovechar esa diferencia numérica para empatar primero y luego anotar el gol del triunfo.

Always Ready ingresó con bastante ímpetu y se encontró con un gol de vestuario, un centro fue empalmado por Triverio, el balón pegó en el travesaño y en el rebote Amoroso mandó el balón al fondo de las redes, Lampe no pudo hacer nada.

La sorpresiva conquista de los locales puso un manto de nerviosismo en la hinchada de Bolívar que estuvo en gran número en el estadio alteño. Fernando Nava hizo estragos por la izquierda, no lo pudo frenar Jesús Sagredo.

Pero, cuando buscaba Always Ready el segundo, Bolívar empató luego de que Romero bajó el balón con la cabeza, quedó a merced de Tomé, quien con remate de zurda marcó el 1-1.

A partir de ese gol, el partido se equilibró con acciones de peligro en ambos arcos. Tras una jugada de ataque, Gariglio dominó el balón, cedió a Cauteruccio, éste habilitó a Tomé que llegó sólo por la derecha y con remate a ras del piso marcó el 2-1 que fue celebrado con su hinchada.

Always Ready buscó el empate, de manera sorpresiva, el entrenador Baldivieso sacó a Nava e ingresó Jesús Maraude, lo que le quitó fuerza a la ofensiva de Always Ready.

En el segundo tiempo se planteó un partido sin tregua en ninguno de los arcos, atacó Bolívar, lo mismo que Always Ready. Luego de algunos minutos de alta intensidad, cuando parecía que lo tenía controlado Bolívar, el árbitro expulsó a Justiniano. Unos minutos después, Godoy empalmó de cabeza sólo y logró el empate. Ya Bolívar estaba “arrinconado” y cansado, a merced de Always Ready que con remate de larga distancia de Richet Gómez ganó el partido.

Los últimos minutos fueron favorables al “millonario” que llega con ventaja de un gol al partido del domingo en el Siles.

Los equipos finalistas se volverán a enfrentar para definir el ganador del torneo que dio inicio a la gestión 2026 el domingo en el estadio de la ciudad de La Paz.