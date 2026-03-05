Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio

Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo goleó a San Antonio por 3-0, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en partido jugado anoche en el estadio Tahuichi Aguilera.

Fue un triunfo bien trabajado por Blooming que fue el equipo que tuvo el control del partido a lo largo de los noventa minutos, pero de manera extraña no pudo anotar ningún gol en el primer tiempo.

San Antonio terminó con nueve jugadores y en ningún momento asomó con peligro a la portería de Braulio Uraezaña que tuvo una jornada tranquila.

La etapa inicial fue totalmente favorable a Blooming que desde el primer minuto se fue en busca del arco de Luca Giossa que mostró seguridad cuando fue requerido.

Mientras, San Antonio le tomó pulso al partido, aunque tuvo muchos problemas cuando Julio Herrera fue expulsado tras una falta brusca sobre un rival a los 17 minutos.

Los colombianos Garcés y Vásquez, en el primer tiempo demostraron su habilidad, incluso anotaron goles, pero el árbitro anuló las jugadas, luego del trazado de líneas.

San Antonio luego de la expulsión de Herrera intentó defenderse con orden, en más de una ocasión lograron frenar el empuje del plantel local, que al final del primer tiempo tuvo que retirarse a las duchas sin abrir el marcador.

En el segundo tiempo, las piernas de San Antonio sólo aguantaron hasta el minuto 20 cuando un centro de Moisés Villarroel fue bien aprovechado por el colombiano Bayron Garcés quien con un cabezazo abrió la cuenta para los locales.

Luego de este tanto, el plantel visitante que intentaba frenar al local, bajó los brazos mucho más con la expulsión de César Romero, se quedó con nueve jugadores y se cayó la estantería con los goles de los colombianos Anthony Vásquez y Roberto Hinojoza, a los 37 y 42 del segundo tiempo, quienes sellaron el triunfo a la fase de grupos en los minutos finales del partido.

El cuadro de Entre Ríos se quedó en el segundo tiempo cuando reclamó bastante y su entrenador, Diómedes Peña terminó expulsado.

Blooming gana un premio global de 900.000 dólares y esperará el 19 de marzo, cuando se llevará adelante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Equipos

Blooming: Braulio Uraezaña; Gabriel Valverde, Julio Vila, Diago Giménez, Danny Bejarano (Guilmar Centella), Matías Abisab, Moisés Villarroel, Miguel Villarroel (Auli Oliveros), Roberto Hinojoza, Bayron Garcés, Anthony Vásquez. DT: Mauricio Soria

San Antonio: Luca Giossa; Ramiro Ballivián (Ronald Bustos), Jonathan Cabral, César Romero, Líder Yanarico; Cristian Machado, Hugo Cardoso (Fabián Medina), Julio Herrera, Adalid Terrazas; Andrés Córdoba, Rafael Menacho (Saulo Guerra). DT: Diómedes Peña

Árbitro: Alexis Herrera (Ven)

Expulsados: Herrera y Romero (SA)