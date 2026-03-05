Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 05/03/2026 a las 8h52
ESCUCHA LA NOTICIA

Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo goleó a San Antonio por 3-0, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en partido jugado anoche en el estadio Tahuichi Aguilera.

Fue un triunfo bien trabajado por Blooming que fue el equipo que tuvo el control del partido a lo largo de los noventa minutos, pero de manera extraña no pudo anotar ningún gol en el primer tiempo.

San Antonio terminó con nueve jugadores y en ningún momento asomó con peligro a la portería de Braulio Uraezaña que tuvo una jornada tranquila.

La etapa inicial fue totalmente favorable a Blooming que desde el primer minuto se fue en busca del arco de Luca Giossa que mostró seguridad cuando fue requerido.

Mientras, San Antonio le tomó pulso al partido, aunque tuvo muchos problemas cuando Julio Herrera fue expulsado tras una falta brusca sobre un rival a los 17 minutos.

Los colombianos Garcés y Vásquez, en el primer tiempo demostraron su habilidad, incluso anotaron goles, pero el árbitro anuló las jugadas, luego del trazado de líneas.

San Antonio luego de la expulsión de Herrera intentó defenderse con orden, en más de una ocasión lograron frenar el empuje del plantel local, que al final del primer tiempo tuvo que retirarse a las duchas sin abrir el marcador. 

En el segundo tiempo, las piernas de San Antonio sólo aguantaron hasta el minuto 20 cuando un centro de Moisés Villarroel fue bien aprovechado por el colombiano Bayron Garcés quien con un cabezazo abrió la cuenta para los locales.

Luego de este tanto, el plantel visitante que intentaba frenar al local, bajó los brazos mucho más con la expulsión de César Romero, se quedó con nueve jugadores y se cayó la estantería con los goles de los colombianos Anthony Vásquez y Roberto Hinojoza, a los 37 y 42 del segundo tiempo, quienes sellaron el triunfo a la fase de grupos en los minutos finales del partido.

El cuadro de Entre Ríos se quedó en el segundo tiempo cuando reclamó bastante y su entrenador, Diómedes Peña terminó expulsado.

Blooming gana un premio global de 900.000 dólares y esperará el 19 de marzo, cuando se llevará adelante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. 

Equipos

Blooming: Braulio Uraezaña; Gabriel Valverde, Julio Vila, Diago Giménez, Danny Bejarano (Guilmar Centella), Matías Abisab, Moisés Villarroel, Miguel Villarroel (Auli Oliveros), Roberto Hinojoza, Bayron Garcés, Anthony Vásquez. DT: Mauricio Soria

San Antonio: Luca Giossa; Ramiro Ballivián (Ronald Bustos), Jonathan Cabral, César Romero, Líder Yanarico; Cristian Machado, Hugo Cardoso (Fabián Medina), Julio Herrera, Adalid Terrazas; Andrés Córdoba, Rafael Menacho (Saulo Guerra). DT: Diómedes Peña

Árbitro: Alexis Herrera (Ven) 

Expulsados: Herrera y Romero (SA)

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
3
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
4
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
5
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara

Lo más compartido

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tragedia en Sacaba cobra seis vidas y muestra la difícil existencia de una familia
4
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
5
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía

Más en Fútbol

05/03/2026
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero de dos partidos por la final de la Copa...
Ver más
04/03/2026
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que hablar porque en ambos casos, se trata de...
Ver más
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en partido único jugado en el estadio...
Ver más
04/03/2026
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del torneo amistoso el domingo, cuando perdieron ante Always Ready en El Alto (1-3).
Ver más
03/03/2026
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue comunicada por la federación local y ya fue elevada a la FIFA, que deberá...
Ver más
02/03/2026
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de Países Bajos y en el fútbol cuenta con figuras históricas como Edgar Davids y...
Ver más
02/03/2026
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
En Portada
05/03/2026 País
El Trópico se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
Organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales...
vista
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
vista
05/03/2026 Seguridad
Policía pide devolver billetes del avión siniestrado sin represalias; 30 personas ya lo hicieron
La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma...
vista
05/03/2026 País
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social...
vista
05/03/2026 Economía
Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB
Los supermercados y tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aceptan pagos con billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B,...
vista
05/03/2026 Seguridad
Asesinan a disparos a librecambista en Santa Cruz
Dos hombres asesinaron a disparos a un librecambista de la tercera edad y le robaron todo su dinero.
vista
Actualidad
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la...
Ver más
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de...
Ver más
05/03/2026 Seguridad
Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare
Dos hombres asesinaron a disparos a un librecambista de la tercera edad y le robaron todo su dinero.
Ver más
05/03/2026 Seguridad
Asesinan a disparos a librecambista en Santa Cruz
Los supermercados y tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aceptan pagos con billetes de...
Ver más
05/03/2026 Economía
Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB
Deportes
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne