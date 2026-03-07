Gobierno autoriza el uso de biotecnología HB4 para la soya en Bolivia

Economía
Unitel
Publicado el 07/03/2026 a las 16h46
En el marco de la Exposoya 2026, organizada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), las autoridades nacionales informaron al sector productivo que a través de una resolución se autorizó "el uso de la tecnología transgénica HB4 para la soya en Bolivia".

La autorización la hizo conocer el ministro de Planificación del Desarrollo y Economía Plural, Fernando Romero, quien remarcó que la decisión se tomó para que Bolivia no quede rezagada en el acceso de tecnología que ya está en uso por parte de productores de otros países.

"La tecnología HB4 incorpora características que permiten a la planta tener mayor tolerancia a condiciones de estrés hídrico y sequía ayudando a mantener la productividad incluso en escenarios climáticos muy exigentes", sostuvo.

Agregó que el uso de la biotecnología se convierte en un aliado importante en un escenario de cambio climático, donde la disponibilidad de agua y las condiciones del clima son cada vez más inciertas.

Sostuvo que este es el camino a la liberación plena de todas las tecnologías.

 

