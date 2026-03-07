"Una gran persona": el reconocimiento de Trump al presidente Paz en Miami

Publicado el 07/03/2026 a las 11h43
Al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas, el presidente Donald Trump se dirigió al mandatario boliviano, Rodrigo Paz, calificándolo como una "gran persona". El saludo precedió a la apertura oficial del encuentro internacional.

"Gracias. Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, muchas gracias. Gran persona", manifestó el presidente estadounidense.

Poco después de las 10:00 de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió formalmente a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, marcando el inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas". El encuentro, sellado con un apretón de manos, constituye la primera reunión oficial entre ambos mandatarios.

Durante el acto de bienvenida en Miami, Trump expresó su agradecimiento por la asistencia de Paz a esta cita internacional. El evento se perfila como un espacio clave para la coordinación política y económica en la región, siendo este acercamiento un hito en la agenda diplomática de la administración boliviana.

07/03/2026
El Gobierno confirma que el rey de España visitará al presidente Rodrigo Paz el 12 de marzo
El próximo jueves 12 de marzo, el rey de España, Felipe VI, visitará al presidente Rodrigo Paz en Bolivia, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores,...
07/03/2026
YPFB bate récord en despacho de gasolina y programa 4 millones de litros para Santa Cruz
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este sábado un despacho de 4 millones de litros de gasolina desde las plantas de almacenaje...
El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que en lo que va del año, se registraron 19 feminicidios y 11 infanticidios en el país.
07/03/2026
Bolivia registra 19 feminicidios y 11 infanticidios en lo que va del año
En el encuentro, Donald Trump agradeció la presencia de Rodrigo Paz en el evento que se celebra en Miami. Se trata del primer encuentro en ambos mandatarios.
07/03/2026
El apretón de manos entre Paz y Trump abre una nueva era en las relaciones entre Bolivia y EE. UU.
La 3ra. Reunión Nodo del Corredor Bioceánico Central Andino Amazónico, versión Rurrenabaque, que concluyó el viernes, logró consolidar la gobernanza de esa macrorregión que conecta el Atlántico con...
07/03/2026
Reunión tetranacional consolida gobernanza del Corredor Bioceánico Central
"Esperemos que la nueva autoridad entienda algo fundamental, Bolivia es un Estado Plurinacional como dice la Constitución, y el proceso del 50/50 es indetenible", dijo el gobernador tras la renuncia...
07/03/2026
Camacho celebra renuncia de Barrientos y dice que la aplicación del modelo 50/50 es "indetenible"
07/03/2026 País
El apretón de manos entre Paz y Trump abre una nueva era en las relaciones entre Bolivia y EE. UU.
En el encuentro, Donald Trump agradeció la presencia de Rodrigo Paz en el evento que se celebra en Miami. Se trata del primer encuentro en ambos mandatarios.
07/03/2026 País
"Una gran persona": el reconocimiento de Trump al presidente Paz en Miami
Al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas, el presidente Donald Trump se dirigió al mandatario boliviano, Rodrigo Paz, calificándolo como una "gran persona...
07/03/2026 Seguridad
Armada Boliviana realiza operaciones contra la minería ilegal y afecta actividades ilícitas en al menos 10 millones de dólares
En el marco de las operaciones destinadas a la defensa de los recursos naturales y proteger el ecosistema amazónico, la Armada Boliviana, en coordinación con...
07/03/2026 Mundo
Estados Unidos confirma que Trump recibirá a Paz y otros 11 presidentes en una cumbre regional
El gobierno de Estados Unidos confirmó que su presidente, Donald Trump, recibirá este sábado a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, y de otros 11 países, en...
07/03/2026 Mundo
Presidente Paz ya está en Miami para participar en la cumbre del «Escudo de las Américas»
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este viernes a Miami para participar en la cumbre "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas), convocada por...
07/03/2026 Mundo
Trump dice que Cuba "está en sus últimos momentos" y prevé un acuerdo fácil
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba atraviesa una profunda crisis económica y política y aseguró que la isla "está en los últimos...
El próximo jueves 12 de marzo, el rey de España, Felipe VI, visitará al presidente Rodrigo Paz en Bolivia, confirmó el...
07/03/2026 País
El Gobierno confirma que el rey de España visitará al presidente Rodrigo Paz el 12 de marzo
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este sábado un despacho de 4 millones de litros de...
07/03/2026 País
YPFB bate récord en despacho de gasolina y programa 4 millones de litros para Santa Cruz
El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que en lo que va del año, se registraron 19 feminicidios y 11...
07/03/2026 País
Bolivia registra 19 feminicidios y 11 infanticidios en lo que va del año
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba atraviesa una profunda crisis económica y política y...
07/03/2026 Mundo
Trump dice que Cuba "está en sus últimos momentos" y prevé un acuerdo fácil
Con un arbitraje polémico de Jordy Alemán que fue duramente cuestionado por los hinchas bolivaristas por la expulsión...
06/03/2026 Fútbol
Always Ready da el primer golpe a Bolívar, en Villa Ingenio, en la semifinal de la Copa de Verano
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor