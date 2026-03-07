"Una gran persona": el reconocimiento de Trump al presidente Paz en Miami

Al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas, el presidente Donald Trump se dirigió al mandatario boliviano, Rodrigo Paz, calificándolo como una "gran persona". El saludo precedió a la apertura oficial del encuentro internacional.

"Gracias. Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, muchas gracias. Gran persona", manifestó el presidente estadounidense.

Poco después de las 10:00 de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió formalmente a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, marcando el inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas". El encuentro, sellado con un apretón de manos, constituye la primera reunión oficial entre ambos mandatarios.

Durante el acto de bienvenida en Miami, Trump expresó su agradecimiento por la asistencia de Paz a esta cita internacional. El evento se perfila como un espacio clave para la coordinación política y económica en la región, siendo este acercamiento un hito en la agenda diplomática de la administración boliviana.