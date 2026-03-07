12 presidentes latinoamericanos participan de la cumbre de Trump este sábado

Doce presidentes latinoamericanos participarán este sábado 7 de marzo de la cumbre "Shield of the Americas Summit" (Cumbre del Escudo de las Américas) convocado por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que se llevará a cabo en Miami.

Rodrigo Paz de Bolivia, Javier Milei de Argentina, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Daniel Noboa de Ecuador, Luis Abinader de República Dominicana, Nayib Bukele de El Salvador, Mohamed Irfaan Ali de Guyana, Nasry "Tito" Asfura de Honduras, José Raul Mulina de Panamá, Santiago Peña de Paraguay, Kamla Persad-Bissesar de Trinidad y Tobago y José Kast de Chile son los doce presidentes que participarán de la cumbre, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Asimismo, añadió que hay la posibilidad de que en el último momento se participen más países. Hasta el momento. México, Brasil, Colombia ni Venezuela se encuentran entre la lista de participantes.

El presidente Paz viajó este viernes junto a su esposa, Maria Elena Urquidi, a EEUU en un vuelo comercial de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA). El objetito de este encuentro es fortalecer las relaciones internacionales y abrir nuevas oportunidades de cooperación para Bolivia.