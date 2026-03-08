Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, es elegido como nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo del país, en sustitución de su padre, el ayatolá Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei fue señalado en los últimos días como el principal candidato para suceder a su padre, quien murió el 28 de febrero durante el primer día de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. La televisión estatal iraní confirmó que la sucesión fue aprobada tras una sesión extraordinaria del órgano encargado de elegir al líder supremo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que "quienquiera que sea designado para reemplazar al fallecido líder supremo no durará mucho sin la aprobación de Estados Unidos".

La designación de Mojtaba Khamenei ocurre en un momento de alta tensión regional, tras el fallecimiento de Ali Khamenei, quien ocupó el cargo de líder supremo durante más de tres décadas y concentró el poder político y religioso en Irán. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, la Asamblea de Expertos tomó la decisión en una sesión convocada de emergencia, siguiendo el protocolo previsto para la sucesión.

El gobierno iraní ha reiterado que la elección del líder supremo es un asunto interno, mientras que la Casa Blanca insistió en que cualquier transición de poder en Irán debe considerar los intereses de seguridad regional.

Mojtaba Khamenei, de 54 años, es conocido por su influencia en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su cercanía con los sectores más conservadores del clero chiita.