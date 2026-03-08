Bolivianos son detenidos en Chile cuando intentaban cruzar la frontera en vehículos robados

Publicado el 08/03/2026 a las 20h00
Tres bolivianos fueron capturados por los carabineros de Chile, minutos después de haber robado vehículos de alta gama con los que pretendían cruzar la frontera para llegar a Bolivia.

De acuerdo al reporte de los carabineros, fueron dos los operativos en los que fueron capturados los tres bolivianos. En la primera operación, los dos bolivianos habían robado un vehículo en Arica y estaban a pocos kilómetros de llegar a Bolivia, cuando fueron capturados.

"La celeridad de los funcionarios evitó que el automóvil fuera "blanqueado" o desmantelado en el país vecino, una de las modalidades más frecuentes del crimen organizado en el norte grande", señala un reporte de Vilas Radio de Chile.

En el segundo operativo se capturó a un boliviano cuando estaba a bordo de un vehículo que no tenía ninguna documentación y tampoco pudo justificar la posesión de este motorizado.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención por los delitos de receptación y robo de vehículo motorizado, señala Vilas Radio.

