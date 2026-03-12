TSJ presenta cuatro anteproyectos de ley

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, presentó este jueves al titular de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, cuatro anteproyectos de ley que tienen como objetivo el fortalecimiento del sistema de justicia del país.

“Necesitamos ambientes, condiciones donde llevar adelante los juicios, las audiencias, crear más juzgados en poblaciones para que las víctimas que sufren violencia no tengan que trasladarse 150 km hasta un asiento judicial”, afirmó Saucedo.

Las cuatro iniciativas legales son: el proyecto de ley modificatorio a la Ley 044, para garantizar la doble instancia en los juicios de responsabilidades; el segundo es el de modificación a la Ley 025 del Órgano Judicial para Garantizar la Independencia Financiera y Presupuestaria del Órgano Judicial.

El tercero anteproyecto es de una ley de Financiamiento para la Modernización Tecnológica del Sistema de Justicia, y el cuarto para una ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.

Asimismo, el presidente del TSJ entregó una copia del anteproyecto de Ley del Código Civil, concebido hace un par de años, para que en la Cámara de Diputados puedan “desempolvarlo y se deje de usar ese código Banzer que sigue vigente”.

Castro destacó la presentación de las propuestas jurídicas como una muestra de coordinación histórica entre los órganos Legislativo y Judicial.