Cierra jornada de votaciones legislativas en Colombia con denuncias de algunos incidentes

La jornada de votaciones legislativas en Colombia cerró hoy domingo con algunos incidentes, al concluir la elección para los integrantes del Congreso de la República, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado para el período 2026-2030, informó el registrador nacional, Hernán Penagos.

El registrador nacional expuso que durante la jornada, a la que estuvieron llamados a votar más de 41,2 millones de electores, cerró de forma pacífica.

"Como siempre y como históricamente ha sido: en Colombia hoy triunfó la democracia", resaltó el registrador, quien agregó que esperan con tranquilidad los resultados, mientras los más de 862.000 jurados de votación, acompañados de un millón de testigos electorales y cientos de observadores internacionales, trabajan en el conteo de los votos.

Advirtió, no obstante, que durante el proceso se presentaron más de 100 millones de ciberataques a la página oficial de la Registraduría, la máxima autoridad electoral del país, pero todo el sistema ya funciona de manera correcta y transparente.

La Registraduría dio a conocer incidentes de orden público en algunos puntos de votación en los departamentos de Córdoba (noroeste) y Meta (centro).

Penagos recordó que más de 400 observadores internacionales de una veintena de países acompañaron las elecciones y las consultas presidenciales en Colombia para fortalecer las garantías del proceso democrático.

Los colombianos acudieron este domingo a las urnas para elegir de entre 3.231 candidatos inscritos ante la Registraduría un total de 102 senadores y 183 integrantes de la Cámara de Representantes para el período 2026-2030.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, jugó un papel muy activo en la contienda electoral de este domingo, al sugerir la falta de garantías por parte de las autoridades electorales y cuestionar el manejo de la plataforma informática de la Registraduría.