Armada Boliviana realiza operaciones contra la minería ilegal y afecta actividades ilícitas en al menos 10 millones de dólares

Seguridad
Los Tiempos Digital
Publicado el 07/03/2026 a las 10h08
En el marco de las operaciones destinadas a la defensa de los recursos naturales y proteger el ecosistema amazónico, la Armada Boliviana, en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, ejecutó operaciones militares contra la minería ilegal en proximidades de la boca del Río Quendeque y el Río Beni, cerca del Parque Nacional Madidi; como resultado de esta intervención, fueron inutilizados nueve campamentos mineros ilegales, los cuales contaban con áreas de habitaciones, cocinas, talleres de herramientas y espacios destinados a la concentración de maquinaria liviana, constituyéndose en centros logísticos para la explotación aurífera ilegal.

Asimismo, durante el operativo se procedió a la inutilización de cuatro retroexcavadoras, una volqueta, una volqueta modificada tipo tolva draga, cuatro motores generadores y motobombas, además de cuatro bombas de agua, equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales en el lecho de los ríos, de igual manera, se destruyeron 25 tambores de combustible con diésel y se realizó el secuestro de mercurio y bórax, sustancias empleadas en el proceso de explotación minera ilegal, las cuales fueron entregadas a la autoridad competente para los fines legales correspondientes.

En conjunto, estas acciones representan una afectación directa estimada en aproximadamente 10 millones de dólares a la estructura logística e infraestructura de la minería ilegal que operaba en la zona, y durante el desarrollo de la operación se encontró evidencia de que el campamento de mayor dimensión pertenecería a un súbdito peruano, quien fue identificado; sin embargo, no pudo ser capturado en el momento de la intervención, presumiendo que habría huido ante la presencia de los Efectivos Navales.

Asimismo, durante el repliegue de los Efectivos Navales, la unidad fue emboscada por personas provenientes de comunidades cercanas, quienes desde la altura de la ribera lanzaron piedras contra el personal militar, sin registrarse heridos de gravedad entre los efectivos.

La Armada Boliviana reafirma su compromiso permanente con la defensa de los recursos naturales del Estado, la protección del medio ambiente y la lucha frontal contra la minería ilegal, desarrollando operaciones coordinadas con las instituciones competentes para preservar ecosistemas estratégicos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en beneficio del pueblo boliviano.

