Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”

YPFB implementó aditivos en la gasolina con el objetivo de estabilizar su calidad y contribuir a la limpieza de los motores de los vehículos, mediante un proceso temporal de "purga" que se desarrolla por fases y que permitirá que el combustible estabilizado funcione con normalidad en el sistema de distribución, afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli.

La autoridad explicó, en entrevista con radio Fides, que el problema detectado estaba relacionado con la desestabilización de la gasolina, por lo que inicialmente YPFB realizó una investigación técnica para identificar en qué parte de la cadena de hidrocarburos se originaba la dificultad.

Según indicó, el proceso incluyó análisis más exhaustivos que los estándares para determinar qué componentes del combustible estaban generando las fallas.

Durante la investigación también se identificó que el prolongado tiempo en que algunas plantas de almacenamiento permanecieron vacías generó procesos de oxidación en los tanques. Cuando estos volvieron a llenarse con combustible, esa oxidación, sumada a un contenido relativamente alto de gomas, contribuyó a los problemas detectados en la gasolina.

Medinaceli señaló que técnicos del área logística de YPFB ya habían advertido sobre esta situación meses antes, por lo que ahora se realizan procesos de auditoría interna para establecer responsabilidades y mejorar los protocolos de mantenimiento de las instalaciones.

Tras identificar las causas, se contrató a la empresa brasileña Intertech para realizar una auditoría técnica, la misma que confirmó las hipótesis iniciales y recomendó la aplicación de aditivos por un periodo determinado para estabilizar el combustible y realizar una limpieza progresiva del sistema y de los motores.

El Ministro explicó que este procedimiento funciona como una "purga" temporal, "es un proceso por fases que no puede aplicarse de forma permanente. Es como tomar un laxante: ayuda al inicio, pero luego debe suspenderse para que el sistema vuelva a operar con normalidad".

Una vez concluido este proceso, la gasolina estabilizada debería circular normalmente en todo el sistema de distribución del país, añadió.