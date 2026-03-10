Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”

Economía
URGENTE y CORREO DEL SUR
Publicado el 10/03/2026 a las 21h29
ESCUCHA LA NOTICIA

YPFB implementó aditivos en la gasolina con el objetivo de estabilizar su calidad y contribuir a la limpieza de los motores de los vehículos, mediante un proceso temporal de "purga" que se desarrolla por fases y que permitirá que el combustible estabilizado funcione con normalidad en el sistema de distribución, afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli.

La autoridad explicó, en entrevista con radio Fides, que el problema detectado estaba relacionado con la desestabilización de la gasolina, por lo que inicialmente YPFB realizó una investigación técnica para identificar en qué parte de la cadena de hidrocarburos se originaba la dificultad.

Según indicó, el proceso incluyó análisis más exhaustivos que los estándares para determinar qué componentes del combustible estaban generando las fallas.

Durante la investigación también se identificó que el prolongado tiempo en que algunas plantas de almacenamiento permanecieron vacías generó procesos de oxidación en los tanques. Cuando estos volvieron a llenarse con combustible, esa oxidación, sumada a un contenido relativamente alto de gomas, contribuyó a los problemas detectados en la gasolina.

Medinaceli señaló que técnicos del área logística de YPFB ya habían advertido sobre esta situación meses antes, por lo que ahora se realizan procesos de auditoría interna para establecer responsabilidades y mejorar los protocolos de mantenimiento de las instalaciones.

Tras identificar las causas, se contrató a la empresa brasileña Intertech para realizar una auditoría técnica, la misma que confirmó las hipótesis iniciales y recomendó la aplicación de aditivos por un periodo determinado para estabilizar el combustible y realizar una limpieza progresiva del sistema y de los motores.

El Ministro explicó que este procedimiento funciona como una "purga" temporal, "es un proceso por fases que no puede aplicarse de forma permanente. Es como tomar un laxante: ayuda al inicio, pero luego debe suspenderse para que el sistema vuelva a operar con normalidad".

Una vez concluido este proceso, la gasolina estabilizada debería circular normalmente en todo el sistema de distribución del país, añadió.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar

Lo más compartido

1
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
2
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
3
Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12
4
Un militar y tres civiles, investigados por vender mercurio
5
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump

Más en Economía

10/03/2026
Planta de urea reanuda operaciones tras mantenimiento y prevé alcanzar el 90 % de su capacidad
Después de 28 días de someterse a labores de mantenimiento, la Planta de Amoniaco Urea (PAU) de Bulo Bulo, en Cochabamba, reinició sus operaciones el domingo...
Ver más
10/03/2026
Agricultores mantienen bloqueo en Yapacaní, en puertas del diálogo con el Gobierno
Los productores de la provincia Ichilo, en Santa Cruz, mantienen el bloqueo este martes en la carretera nueva que une al departamento con Cochabamba, a la...
Ver más
 A 10 días del accidente  aéreo en El Alto que derivó en billetes de la serie B del Banco Central de Bolivia (BCB), los reclamos y protestas continúan particularmente en la ciudad de La Paz, donde el...
Ver más
10/03/2026
Más voces piden que el Banco Central dé una solución a billetes de la serie B
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió ayer que su sector no permitirá que haya un nuevo incremento en el precio de los combustibles, a pesar del incremento...
Ver más
10/03/2026
Ante posible alza, el transporte advierte que no permitirá un incremento de los combustibles
“La Asamblea es libre de hacerlo, pero la posición del Ministerio es absolutamente clara: no se puede legalizar lo robado”, afirma José Gabriel Espinoza.
Ver más
09/03/2026
Ministro de Economía rechaza legalizar billetes de serie B robados
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró este lunes que el Gobierno no tomará decisiones apresuradas respecto al incremento del precio internacional del petróleo,...
Ver más
09/03/2026
Gobierno descarta incremento en el precio del combustible pese a alza internacional del petróleo
En Portada
10/03/2026 País
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores
Este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el sorteo público para la ubicación de los candidatos a gobernadores en La Paz, rumbo al debate, previsto...
vista
10/03/2026 Economía
Ante posible alza, el transporte advierte que no permitirá un incremento de los combustibles
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió ayer que su sector no permitirá que haya un nuevo incremento en el precio de los...
vista
10/03/2026 Economía
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
Un primer lote de 17 toneladas de antioxidantes y detergentes llegó recientemente al país y servirá para evitar la degradación de la gasolina y contribuir al...
vista
10/03/2026 País
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”, informó el presidente de la Federación...
vista
10/03/2026 Seguridad
Un militar y tres civiles, investigados por vender mercurio
Intervenciones policiales en La Paz y El Alto condujeron a su aprehensión dos están detención preventiva por tres meses, uno de ellos, es teniente del Ejército.
vista
10/03/2026 Mundo
Cubanos se animan a protestar por la crisis energética
Una vigilia universitaria en La Habana se sumó el lunes al tercer día de protestas en Cuba contra los apagones y otras múltiples crisis, con cacerolazos,...
vista
Actualidad
La mayor parte, 4.500, son del departamento de Santa Cruz. En La Paz, donde existen 68, las autoridades de Salud...
Ver más
10/03/2026 País
Ministerio registra 5.371 casos de chikunguña en el país
Intervenciones policiales en La Paz y El Alto condujeron a su aprehensión dos están detención preventiva por tres meses...
Ver más
10/03/2026 Seguridad
Un militar y tres civiles, investigados por vender mercurio
Un primer lote de 17 toneladas de antioxidantes y detergentes llegó recientemente al país y servirá para evitar la...
Ver más
10/03/2026 Economía
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Dirección de Turismo, invitó a la población a...
Ver más
10/03/2026 Cochabamba
Invitan al Festival de la Llajua y la Quilquiña en la Coronilla
Deportes
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Con el propósito de permitir una mayor competencia en los torneos de la Liga Superior de Básquetbol, tanto en damas...
Ver más
10/03/2026 Multideportivo
Tras congreso se anticipan cambios y reestructuración en la Liga de Básquetbol
El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
Ver más
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
“El Palacio Suena” arranca la temporada 2026 con fuerza. Del jueves 12 al martes 29 de marzo pondrán en escena “Meteora...
Ver más
10/03/2026 Cultura
El Palacio Suena retorna con una nueva historia
ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo...
Ver más
09/03/2026 Cultura
Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años