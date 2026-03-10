Fiscalía presenta sistema digital para control de detención domiciliaria

ABI y CORREO DEL SUR
Publicado el 10/03/2026 a las 18h12
La Fiscalía General del Estado presentó este martes el Sistema de Vigilancia Digital de Medidas Cautelares ROMA–ARGO (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares), una plataforma tecnológica destinada al control de personas con detención domiciliaria.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, destacó que la herramienta forma parte del proceso de modernización institucional para fortalecer la administración de justicia.

“Esta aplicación no es simplemente una innovación tecnológica. Es la expresión concreta de una visión institucional orientada a una justicia eficiente, objetiva y alineada con los desafíos del siglo XXI”, afirmó la autoridad durante la presentación.

El sistema permite verificar en tiempo real la identidad y ubicación del imputado mediante geocercas dinámicas y mecanismos de reconocimiento facial aleatorio. Si el procesado abandona el área asignada o no supera la verificación biométrica, la plataforma genera una alerta inmediata a las autoridades competentes.

La herramienta fue desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía y forma parte del Ecosistema ROMA. Según la institución, opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin requerir supervisión humana constante.

El director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía, Armando Corral Davezies, explicó que el desarrollo del sistema responde al hacinamiento carcelario y a la necesidad de aplicar de forma efectiva la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal, que establece que la detención preventiva debe ser la excepción y no la regla.

“El desafío era garantizar un control efectivo de la detención domiciliaria en un país con recursos limitados, sin depender de custodias presenciales permanentes ni de dispositivos electrónicos costosos. Por ello se desarrolló tecnología propia basada en inteligencia artificial para la verificación biométrica y el control geoespacial en tiempo real”, explicó.

