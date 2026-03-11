Paz participa del cambio de mando en Chile

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ya se encuentra en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso en Chile para participar de las actividades oficiales de la posesión presidencial del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast.

Paz llegó acompañado por la primera dama, Mariela Enurquidi, y fue recibido con los saludos protocolares antes del inicio de la ceremonia central, que reunirá a más de mil invitados entre autoridades nacionales e internacionales.

A su llegada, el presidente boliviano destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral entre Bolivia y Chile y avanzar en una agenda conjunta enfocada en el desarrollo económico y empresarial.

“Estamos aquí prestos para trabajar para el desarrollo de ambas naciones. Siempre es mejor el futuro que el pasado y ahora estamos trabajando por un mejor futuro para ambas naciones”, señaló el mandatario en declaraciones a la prensa internacional.

Asimismo, indicó que en reuniones previas con el presidente entrante se planteó la necesidad de construir una agenda común entre ambos países.

“Con el presidente Kast hemos planteado trabajar para conjuncionar una agenda común, sobre todo en el sector económico empresarial, para que haya desarrollo para nuestras naciones”, sostuvo.

De acuerdo con la información de la Oficina del Presidente Electo, la ceremonia de transición del mando presidencial comenzará a las 12.00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde también prestarán juramento los integrantes del nuevo gabinete ministerial.

Posteriormente, a las 14.00, Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, ofrecerán un almuerzo oficial para las delegaciones y autoridades presentes en el Palacio de Cerro Castillo.

Las actividades continuarán en Santiago, donde a las 21.00 el nuevo mandatario brindará el tradicional discurso desde el balcón del Palacio de La Moneda hacia la Plaza de la Constitución.

Entre las autoridades internacionales que confirmaron su asistencia a este acto se encuentran el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Argentina, Javier Milei, además de otros líderes de la región.