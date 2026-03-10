Un militar y tres civiles, investigados por vender mercurio

Un teniente del Ejército militar y tres civiles son investigados por la comercialización ilegal de mercurio en las ciudades de La Paz y El Alto, informó este martes la Policía Boliviana.

“Cuatro personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público. Actualmente, para dos de ellas se ha determinado detención preventiva por el lapso de tres meses; uno de ellos es miembro del Ejército con el grado de teniente”, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Henry Pinto.

El jefe policial detalló que el operativo se realizó la tarde del pasado viernes en la zona de Irpavi, La Paz, donde se identificó a varias personas comercializando mercurio.

Tras los interrogatorios, los policías se trasladaron hasta Ciudad Satélite, en El Alto, donde encontraron frascos del producto en un galpón.

Durante el procedimiento, se aprehendió a cuatro personas que fueron luego remitidas al Ministerio Público para definir su situación jurídica. Tras la audiencia, se determinó que el teniente y un civil cumplan detención preventiva.

Pinto informó que en el operativo se secuestraron 348 envases con mercurio, producto que generalmente se utiliza en actividades mineras para la explotación clandestina de oro.

La autoridad policial recordó que el uso del mercurio está regulado en el país, tanto para su importación como para su comercialización, y advirtió que la comercialización ilegal constituye un delito sancionado por la ley.