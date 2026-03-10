Un militar y tres civiles, investigados por vender mercurio

Seguridad
ABI
Publicado el 10/03/2026 a las 21h54
ESCUCHA LA NOTICIA

Un teniente del Ejército militar y tres civiles son investigados por la comercialización ilegal de mercurio en las ciudades de La Paz y El Alto, informó este martes la Policía Boliviana.

“Cuatro personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público. Actualmente, para dos de ellas se ha determinado detención preventiva por el lapso de tres meses; uno de ellos es miembro del Ejército con el grado de teniente”, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Henry Pinto.

El jefe policial detalló que el operativo se realizó la tarde del pasado viernes en la zona de Irpavi, La Paz, donde se identificó a varias personas comercializando mercurio.

Tras los interrogatorios, los policías se trasladaron hasta Ciudad Satélite, en El Alto, donde encontraron frascos del producto en un galpón.

Durante el procedimiento, se aprehendió a cuatro personas que fueron luego remitidas al Ministerio Público para definir su situación jurídica. Tras la audiencia, se determinó que el teniente y un civil cumplan detención preventiva.

Pinto informó que en el operativo se secuestraron 348 envases con mercurio, producto que generalmente se utiliza en actividades mineras para la explotación clandestina de oro.

La autoridad policial recordó que el uso del mercurio está regulado en el país, tanto para su importación como para su comercialización, y advirtió que la comercialización ilegal constituye un delito sancionado por la ley.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar

Lo más compartido

1
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
2
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
3
Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12
4
Un militar y tres civiles, investigados por vender mercurio
5
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump

Más en Seguridad

10/03/2026
Fiscalía presenta sistema digital para control de detención domiciliaria
El sistema permite verificar en tiempo real la identidad y ubicación del imputado mediante geocercas dinámicas y mecanismos de reconocimiento facial aleatorio.
Ver más
10/03/2026
En Chile aprehenden a tres bolivianos con autos robados
Tres ciudadanos bolivianos fueron detenidos en Chile, luego de ser sorprendidos intentando cruzar la frontera con vehículos robados, según informó Carabineros...
Ver más
El Ministro de Gobierno participa de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde expuso que las organizaciones criminales operan con lógica empresarial, diversificando mercados, tercerizando...
Ver más
09/03/2026
Bolivia alerta en Viena sobre el narcotráfico global
Las autoridades buscan a la progenitora que intentó acabar con la vida de sus hijos en la zona de Villa Adela, en El Alto. De acuerdo al testimonio del padre de las víctimas, el motivo podría ser...
Ver más
09/03/2026
Intento de infanticidio en El Alto: la progenitora huyó con dinero y presumen móviles pasionales
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y el director  de la organización Cruz Prevencionista, Leonardo Paredes, presentaron el Protocolo de actuación ciudadana en siniestros viales, orientado a...
Ver más
09/03/2026
La Fiscalía presenta un protocolo de actuación en accidentes de tránsito
Un nuevo hecho de violencia contra la niñez se registró en la urbe alteña. La Policía investiga un presunto intento de infanticidio en la zona de Villa Ingenio, donde tres menores de edad habrían...
Ver más
07/03/2026
El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos
En Portada
10/03/2026 País
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores
Este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el sorteo público para la ubicación de los candidatos a gobernadores en La Paz, rumbo al debate, previsto...
vista
10/03/2026 Economía
Ante posible alza, el transporte advierte que no permitirá un incremento de los combustibles
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió ayer que su sector no permitirá que haya un nuevo incremento en el precio de los...
vista
10/03/2026 Economía
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
Un primer lote de 17 toneladas de antioxidantes y detergentes llegó recientemente al país y servirá para evitar la degradación de la gasolina y contribuir al...
vista
10/03/2026 País
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”, informó el presidente de la Federación...
vista
10/03/2026 Seguridad
Un militar y tres civiles, investigados por vender mercurio
Intervenciones policiales en La Paz y El Alto condujeron a su aprehensión dos están detención preventiva por tres meses, uno de ellos, es teniente del Ejército.
vista
10/03/2026 Mundo
Cubanos se animan a protestar por la crisis energética
Una vigilia universitaria en La Habana se sumó el lunes al tercer día de protestas en Cuba contra los apagones y otras múltiples crisis, con cacerolazos,...
vista
Actualidad
La mayor parte, 4.500, son del departamento de Santa Cruz. En La Paz, donde existen 68, las autoridades de Salud...
Ver más
10/03/2026 País
Ministerio registra 5.371 casos de chikunguña en el país
Intervenciones policiales en La Paz y El Alto condujeron a su aprehensión dos están detención preventiva por tres meses...
Ver más
10/03/2026 Seguridad
Un militar y tres civiles, investigados por vender mercurio
Un primer lote de 17 toneladas de antioxidantes y detergentes llegó recientemente al país y servirá para evitar la...
Ver más
10/03/2026 Economía
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Dirección de Turismo, invitó a la población a...
Ver más
10/03/2026 Cochabamba
Invitan al Festival de la Llajua y la Quilquiña en la Coronilla
Deportes
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Con el propósito de permitir una mayor competencia en los torneos de la Liga Superior de Básquetbol, tanto en damas...
Ver más
10/03/2026 Multideportivo
Tras congreso se anticipan cambios y reestructuración en la Liga de Básquetbol
El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
Ver más
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
“El Palacio Suena” arranca la temporada 2026 con fuerza. Del jueves 12 al martes 29 de marzo pondrán en escena “Meteora...
Ver más
10/03/2026 Cultura
El Palacio Suena retorna con una nueva historia
ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo...
Ver más
09/03/2026 Cultura
Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años