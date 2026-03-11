Candidatos a la Gobernación debaten hoy, el TED transmitirá por sus RRSS

Juan Flores Encinas, de la alianza Libre, será el candidato a la Gobernación de Cochabamba que abrirá el debate hoy a las 21:00, en el marco de las actividades que organiza el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al debate están convocados los diez candidatos a la Gobernación de Cochabamba. Sin embargo, ayer asistieron al sorteo siete delegados de partidos y agrupaciones ciudadanas.

Simultáneamente se realizaron sorteos en los nueve departamentos del país organizados por los respectivos TED .

En Cochabamba, el debate será transmitido por las redes sociales del TED, señales abiertas de radio y televisión y la canal digital del ATB.

Luego de la participación de Flores, siguen los candidatos en el siguiente orden: Leonardo Loza, de Alianza Por los Pueblos (A-UPP), Sergio Rodríguez (APB-Súmate), Mario Severich (Soluciones con Todos), Ruth Alina Peralta de Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Jhon Ariel Rioja, de Nueva Generación Patriótica (NGP), Esther Soria de Unidos, Alejandro Mostajo, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Rolando Morales, de Alianza Patria y José Juvenal Arispe, del Partido Demócrata Cristiano (PDC),

Temáticas

Los ejes temáticos de los debates serán definidos por los Tribunales Departamentales, con base en “las necesidades de cada departamento y municipio”.

Cada candidato tendrá un tiempo para explicar su propuesta y podrá preguntar y recibir preguntas de sus oponentes. También habrá réplicas y dúplicas.

Los debates comenzarán entre las 20:30 y 21:00 y, en algunos casos, se realizará en sets de canales de televisión. Se prevé una duración de tres horas, aunque este tiempo depende de la cantidad de candidatos en cada departamento y municipio.

Gustavo Ávila, presidente del TSE, remarcó que el 95% de los candidatos a gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales y El Alto confirmó su asistencia a los debates e invitó al resto a garantizar su presencia.

“A los candidatos que todavía no confirmaron les invitamos a hacerlo”, instó el presidente del TSE.

En algunos departamentos están dividiendo a los candidatos en dos grupos .

Alcaldes

Para los debates a alcaldes de ciudades capitales se seguirá similar metodología y se realizará el 15 de marzo.

El TED de Cochabamba aún no definió la fecha para el sorteo.