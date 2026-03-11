Activan plan contra la sindemia de influenza y chikungunya en Sucre

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca informó este miércoles que trabaja en la implementación de un plan para atacar la sindemia que atraviesa esta región del país con las enfermedades de chikungunya e influenza.





De acuerdo a datos del jefe de Epidemiología del Sedes en Chuquisaca, Julio César Siñani, la última semana se presentaron 117 casos de chikungunya en diferentes municipios del departamento, como Monteagudo con 44 casos y Sucre con 33, éste segundo, principalmente, en el Distrito 7 al tratarse de una zona caliente.





“Estamos viendo que la gran mayoría son contactos autóctonos, vemos que el contagio ya es completamente de circulación autóctona, para esto ya se había sacado un plan (…) que va a repercutir en estas dos patologías”, aseveró Siñani en contacto con Bolivia Tv.





Aclaró que se está ante una sindemia porque dos enfermedades, influenza y la chikungunya, están atacando a una misma población.





Es así que ya se trabaja en la prevención y eliminación de criaderos, en el caso de la chikungunya; y en el de la influenza, se socializa el lavado de manos, uso de barbijo y atención médica.