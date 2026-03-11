La Selección Nacional inicia el operativo con la mitad de los convocados para el repechaje

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 11/03/2026 a las 8h52
ESCUCHA LA NOTICIA

La Selección Nacional inició ayer la recta final de su trabajo para el repechaje, con el primer entrenamiento en el estadio Tahuichi Aguilera, el que contó con la presencia de 14 futbolistas, la mitad de los citados por Óscar Villegas para esta instancia.

Bolivia se prepara para el amistoso ante Trinidad y Tobago a jugarse este domingo, a partir de las 16:00 en el estadio Tahuichi Aguilera, en un partido que tendrá como condimento que será “la despedida” de Bolivia antes de sus partidos por el repechaje.

Un día después se ausentarán a Monterrey para los últimos entrenamientos en México, diez días antes de jugar con Surinam, el primer partido por el repechaje el 26.

“Hay que pensar en los noventa minutos ante Surinam, será duro contra un gran rival que en la parte física son muy intensos, hay que prepararse de la mejor manera, jugar y luego pensar en Irak, el último rival antes del mundial”, aseguró Robson Tomé, jugador que está golpeado pero que poco a poco retomará su nivel físico, porque su lesión no es gravedad.

Los jugadores tuvieron una doble sesión de entrenamiento, por la mañana con un trabajo de potenciamiento en un gimnasio cruceño, mientras por la tarde el entrenamiento se realizó en el Tahuichi Aguilera.

Se entrenan desde el primer día, jugadores del medio local y Gerónimo Govea: Carlos Lampe, Jesús Maraude, Víctor Ábrego, Carlos Melgar, Ervin Vaca, Fernando Nava, Dieguito Rodríguez, Robson Matheus Tomé, Moisés Villarroel, Richet Gómez y Juan Sinfroniano Godoy. A ellos, que estuvieron desde el primer día, se sumaron ayer el golero Guillermo Viscarra del Alianza Lima, y Lucas Macazaga del Leganés de España.

Macazaga destacó en los últimos dos partidos amistosos de la Verde frente a Panamá y México, en Sucre y Santa Cruz, respectivamente. De cara al partido del domingo, Macazaga es la primera opción de la Selección en el lateral derecho, puesto en el que Yomar Rocha está lesionado porque padece de una contusión en los isquiotibiales.

Guillermo “Billy” Viscarra, por su parte, ya se recuperó de una lesión que lo apartó de los últimos partidos con su club peruano. Se lesionó en el partido frente a 3 de octubre, por la primera fase de la Copa Libertadores.

Miguel Terceros, el goleador de la Selección en las eliminatorias se incorporará a la Verde el 20, seis días antes del partido ante Surinam.

El equipo paulista tiene previsto liberarlo a partir de esa fecha porque el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda lo tiene como uno de los delanteros que pelea por la titularidad en el Brasileirao, motivo por lo que ha sido difícil cederlo con más anticipación, como quería el DT Villegas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha
3
EEUU destruye barcos con minas en Ormuz y Trump amenaza a Irán
4
Gobierno invita a empresarios para dar "taxi aéreo" a lugares como Cobija, Guayaramerín y Riberalta
5
Candidatos a la Gobernación debaten hoy, el TED transmitirá por sus RRSS

Lo más compartido

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12
3
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
4
Activan plan contra la sindemia de influenza y chikungunya en Sucre
5
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump

Más en Fútbol

11/03/2026
Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones
En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no participará en el Mundial 2026 que se disputará...
Ver más
11/03/2026
Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba frenar el inicio del campeonato de la...
Ver más
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los hinchas y socios, el actual presidente del club, Marcelo Claure, convocó a los...
Ver más
09/03/2026
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta definida por el DT Oscar Villegas para disputar los partidos del Repechaje a la Copa...
Ver más
09/03/2026
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
Bolívar tuvo un gran primer tiempo en el que anotó dos goles, en el segundo se quedó, permitió la reacción de Always Ready, en la definición de penales fue más certero y se impuso finalmente por 5-3...
Ver más
09/03/2026
Bolívar fue letal en los penales y es el campeón de la Copa de Verano
En Portada
11/03/2026 Mundo
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha
Este miércoles, la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, tomó juramento solemne al presidente de la República, José Antonio Kast.
vista
11/03/2026 País
Ejecutivo se reunirá con el Rey de España a las 11.00 de este jueves
Tras participar del acto de transmisión de mando en Chile, el rey de España, Felipe VI, cumplirá una agenda entre la noche de este miércoles y mañana jueves en...
vista
11/03/2026 Mundo
"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump
La guerra “va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto del cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de...
vista
11/03/2026 País
Paz participa del cambio de mando en Chile
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ya se encuentra en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso en Chile para participar de las actividades oficiales de...
vista
11/03/2026 País
Senado aprueba retirar el busto de Evo de la Asamblea Legislativa
La Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios una Resolución Camaral que dispone el retiro definitivo del busto del expresidente Evo Morales de las...
vista
11/03/2026 Economía
Sergio Soliz Gómez asume como presidente ejecutivo de YLB
Sergio Soliz Gómez fue posesionado como nuevo presidente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
vista
Actualidad
El pasaporte nacional ascendió de puesto en el Índice de Pasaportes Henley que califica los documentos para viajes...
Ver más
11/03/2026 País
Los bolivianos pueden viajar a 77 países sin necesidad de visa
La guerra “va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto del cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos...
Ver más
11/03/2026 Mundo
"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump
Es resultado del plan de reactivación puesto en marcha por la nueva administración de la aerolínea estatal boliviana.
Ver más
11/03/2026 Economía
BoA recupera un Boeing y amplía su flota a 13 aviones
A 12 días de que Israel y EEUU iniciaran la guerra contra Irán, el estrecho de Ormuz se ha convertido en una zona de...
Ver más
11/03/2026 Mundo
EEUU e Irán atacan buques en el estrecho de Ormuz
Deportes
En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS
La Selección Nacional inició ayer la recta final de su trabajo para el repechaje, con el primer entrenamiento en el...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
La Selección Nacional inicia el operativo con la mitad de los convocados para el repechaje
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
El actor boliviano Fernando Gamarra suma un nuevo logro internacional con su participación en un episodio de la...
Ver más
11/03/2026 TV
El actor boliviano Fernando Gamarra llega a la serie “La Ley y el Orden”
La primera edición del libro ¿Dónde carajos está Litovchenko? tuvo rotundo éxito, agotándose el medio millar de...
Ver más
11/03/2026 Cultura
Llega la segunda edición de ¿Dónde carajos está Litovchenko?
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
Ver más
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años