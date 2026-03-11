La Selección Nacional inicia el operativo con la mitad de los convocados para el repechaje

La Selección Nacional inició ayer la recta final de su trabajo para el repechaje, con el primer entrenamiento en el estadio Tahuichi Aguilera, el que contó con la presencia de 14 futbolistas, la mitad de los citados por Óscar Villegas para esta instancia.

Bolivia se prepara para el amistoso ante Trinidad y Tobago a jugarse este domingo, a partir de las 16:00 en el estadio Tahuichi Aguilera, en un partido que tendrá como condimento que será “la despedida” de Bolivia antes de sus partidos por el repechaje.

Un día después se ausentarán a Monterrey para los últimos entrenamientos en México, diez días antes de jugar con Surinam, el primer partido por el repechaje el 26.

“Hay que pensar en los noventa minutos ante Surinam, será duro contra un gran rival que en la parte física son muy intensos, hay que prepararse de la mejor manera, jugar y luego pensar en Irak, el último rival antes del mundial”, aseguró Robson Tomé, jugador que está golpeado pero que poco a poco retomará su nivel físico, porque su lesión no es gravedad.

Los jugadores tuvieron una doble sesión de entrenamiento, por la mañana con un trabajo de potenciamiento en un gimnasio cruceño, mientras por la tarde el entrenamiento se realizó en el Tahuichi Aguilera.

Se entrenan desde el primer día, jugadores del medio local y Gerónimo Govea: Carlos Lampe, Jesús Maraude, Víctor Ábrego, Carlos Melgar, Ervin Vaca, Fernando Nava, Dieguito Rodríguez, Robson Matheus Tomé, Moisés Villarroel, Richet Gómez y Juan Sinfroniano Godoy. A ellos, que estuvieron desde el primer día, se sumaron ayer el golero Guillermo Viscarra del Alianza Lima, y Lucas Macazaga del Leganés de España.

Macazaga destacó en los últimos dos partidos amistosos de la Verde frente a Panamá y México, en Sucre y Santa Cruz, respectivamente. De cara al partido del domingo, Macazaga es la primera opción de la Selección en el lateral derecho, puesto en el que Yomar Rocha está lesionado porque padece de una contusión en los isquiotibiales.

Guillermo “Billy” Viscarra, por su parte, ya se recuperó de una lesión que lo apartó de los últimos partidos con su club peruano. Se lesionó en el partido frente a 3 de octubre, por la primera fase de la Copa Libertadores.

Miguel Terceros, el goleador de la Selección en las eliminatorias se incorporará a la Verde el 20, seis días antes del partido ante Surinam.

El equipo paulista tiene previsto liberarlo a partir de esa fecha porque el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda lo tiene como uno de los delanteros que pelea por la titularidad en el Brasileirao, motivo por lo que ha sido difícil cederlo con más anticipación, como quería el DT Villegas.