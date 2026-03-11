Ministerio de Salud reporta 5.371 casos de chikungunya en el país y declara alerta roja en La Paz

El Ministerio de Salud reportó este martes 5.371 casos de chikungunya en el país, la mayoría concentrados en el departamento de Santa Cruz, mientras que en La Paz se declaró alerta roja para evitar la propagación de la enfermedad. Paralelamente, se mantiene activa la campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a niños y adolescentes.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca, informó que el total de casos registrados a escala nacional, 4.500 corresponden a Santa Cruz, 332 a Tarija, 303 a Cochabamba, 81 a Chuquisaca y 68 al departamento de La Paz.

Si bien en la capital cruceña se observa una disminución de contagios en los últimos reportes, las brigadas sanitarias continúan con el trabajo de control del vector, eliminación de criaderos y fumigación en coordinación con autoridades locales. En ese contexto, la autoridad explicó que el reciente fallecimiento reportado en esa ciudad aún se encuentra en proceso de investigación para determinar las causas exactas.