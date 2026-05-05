Declaración del embajador iraní en Bolivia provoca críticas

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 05/05/2026 a las 18h43
ESCUCHA LA NOTICIA

Autoridades nacionales y chuquisaqueñas, parlamentarios y sectores empresariales rechazaron este martes las declaraciones del embajador de Irán en Bolivia, Bahram Shahabeddin, quien expresó el lunes su deseo de que Cochabamba se convierta en la capital del país. La Cancillería, por su parte, emitió un comunicado recordando a los diplomáticos acreditados en Bolivia que no deben inmiscuirse en asuntos internos.

La reacción en La Paz y Sucre surgió luego de que el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán, Bahram Shahabeddin, se pronunciara sobre la capitalidad de Bolivia, un tema sensible en la agenda nacional.

El diplomático llegó al país para participar en el acto de posesión de Leonardo Loza como gobernador del departamento de Cochabamba. En ese contexto, declaró que los cochabambinos “son gente muy amable, me gusta mucho Cochabamba; espero que en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia”.

Este pronunciamiento fue interpretado por distintos sectores como una intromisión inapropiada en asuntos internos del país.

 

Comunicado oficial

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió este lunes un comunicado en el que recuerda a los miembros del Cuerpo Diplomático y a los organismos internacionales acreditados en el país la obligación de respetar los principios de soberanía, legalidad y no injerencia en asuntos internos.

“En los últimos meses, esta Cartera de Estado ha observado con preocupación la emisión de pronunciamientos y manifestaciones públicas por parte de representantes de algunas misiones diplomáticas, a través de canales no institucionales, en los que se han formulado juicios de valor o consideraciones sobre asuntos de competencia interna. Estas acciones no se ajustan a la práctica diplomática habitual ni a los canales formales establecidos”, señala el comunicado oficial.

Y agrega que “en este sentido corresponde recordar que, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en su Artículo 41, establece con carácter vinculante el deber de los agentes diplomáticos de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, así como la obligación ineludible de no inmiscuirse en sus asuntos internos. En consecuencia, cualquier opinión sobre la organización territorial, el sistema judicial, la administración pública o los procesos políticos de Bolivia emitida fuera de los mecanismos institucionales, resulta incompatible con dicho marco normativo”.

 

Críticas

La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, señaló que “así como Bolivia mantiene su reivindicación marítima y desde niños cantamos la marcha naval, ese mismo sentimiento embarga a los sucrenses cuando se aborda un tema tan delicado como el de la capitalía“.

Por su parte, la exdiputada por Tarija Luciana Campero, manifestó en  sus redes sociales que lo dicho por el embajador iraní “es una afirmación completamente fuera de lugar y ajena a lo que establece el protocolo y la normativa respecto a cómo deben manejarse los embajadores”.

Para Ernesto Poppe, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, “como bolivianos y como chuquisaqueños corresponde asumir una posición firme y unificada”. En ese sentido, consideró que “lo primero que debería hacerse es solicitar al Canciller de la República que realice una representación formal y oficial ante el gobierno de Irán, a fin de expresar la posición del país frente a ese tipo de pronunciamientos”.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
2
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
3
Caso 'Maletas': Oviedo apunta a fallas en controles de Aduana
4
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles
5
El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas

Lo más compartido

1
Sin Límites. Las mujeres que revolucionan el deporte nacional
2
Gobierno asegura que resolvió todos los pedidos de choferes
3
Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal
4
El petróleo cae por debajo de los 110 dólares a pesar del repunte de las tensiones en Oriente Próximo
5
En 2025 se duplicó el uso del QR: pasó de $us 22.547 millones a 51.293 millones

Más en País

05/05/2026
FPS denuncia a 2 exmagistrados del TSJ por fallo millonario en favor de constructora
“La empresa nunca probó sus gastos y los exmagistrados ignoraron el contrato y las normas de control gubernamental para beneficiar a una contratista que (no)...
Ver más
05/05/2026
Confederación de Choferes dialogará el miércoles con el Gobierno
Su dirigencia estaba convocada este martes a la casa Grande del Pueblo. El líder de esa organización indica que aceptan la invitación, pero los dirigentes...
Ver más
Luego de más de tres años de restricciones por la escasez de divisas, el Gobierno anunció que a partir del 15 de julio se implementará un programa para la devolución total de depósitos en dólares...
Ver más
05/05/2026
Gobierno devolverá ahorros en dólares a partir del 15 de julio: ¿cómo se hará y qué significa para el país?
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, alertó que la persistencia de bloqueos y paros afecta la economía nacional y limita la capacidad de atender demandas sociales, por lo que exhortó a los...
Ver más
05/05/2026
Lupo alerta que bloqueos "destruyen la economía" y reducen la capacidad de atender demandas sociales
Tras una jornada de paros y bloqueos a nivel nacional, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, convocó a los transportistas a dialogar este martes en la Casa Grande del Pueblo.
Ver más
05/05/2026
Gobierno convoca a transportistas a dialogar este martes
Con 45 minutos de retraso, la mañana de este martes se instaló la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la interpelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio ...
Ver más
05/05/2026
El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas
En Portada
05/05/2026 País
Confederación de Choferes dialogará el miércoles con el Gobierno
Su dirigencia estaba convocada este martes a la casa Grande del Pueblo. El líder de esa organización indica que aceptan la invitación, pero los dirigentes...
vista
05/05/2026 Cochabamba
Arranca la industrialización de la basura en Cotapachi y harán compost en Sacabamba
La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas informó este martes que a partir de hoy se iniciará con la industrialización de la basura....
vista
05/05/2026 Cochabamba
Cochabamba amanece bloqueada por el transporte público; la población está perjudicada
La ciudad de Cochabamba amaneció este martes 5 de mayo con más de 90 puntos de bloqueo en carreteras, avenidas y puentes estratégicos como consecuencia del...
vista
05/05/2026 País
El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas
Con 45 minutos de retraso, la mañana de este martes se instaló la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la interpelación del...
vista
05/05/2026 País
FPS denuncia a 2 exmagistrados del TSJ por fallo millonario en favor de constructora
“La empresa nunca probó sus gastos y los exmagistrados ignoraron el contrato y las normas de control gubernamental para beneficiar a una contratista que (no)...
vista
05/05/2026 País
Declaración del embajador iraní en Bolivia provoca críticas
“Me gusta mucho Cochabamba, espero que en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia. Es muy bonita y me gusta”, afirmó Bahram Shahabeddi en la posesión...
vista
Actualidad
El Ministro de Gobierno comparece ante el pleno de la Asamblea Legislativa que lo convocó para interpelarlo.
Ver más
05/05/2026 Seguridad
Caso 'Maletas': Oviedo apunta a fallas en controles de Aduana
“Me gusta mucho Cochabamba, espero que en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia. Es muy bonita y me gusta”,...
Ver más
05/05/2026 País
Declaración del embajador iraní en Bolivia provoca críticas
Fiscalía investiga presunta violación de una niña en la cárcel de El Abra.
Ver más
05/05/2026 Seguridad
Fiscalía investiga presunta violación de una niña en la cárcel de El Abra
El alcalde Manfred Reyes Villa posesionó este martes a su gabinete con funcionarios reciclados de su anterior gestión y...
Ver más
05/05/2026 Cochabamba
Manfred conforma su gabinete con funcionarios reciclados y nuevos
Deportes
Después de una impecable lucha de tres horas y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien protagoniza una dura batalla y cae en el Masters 1000 de Roma
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en...
Ver más
05/05/2026 Fútbol
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
Después de una ardua jornada en la que superó al francés Van Assche por 2-0 con parciales de 6-2 y 7-5, el tenista...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal
Hugo Dellien tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Roma ante el francés Luca Van Assche, número 98 del mundo, al...
Ver más
04/05/2026 Tenis
Hugo Dellien avanza a segunda ronda de la qualy en el Masters 1000 de Roma
Doble Click
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la Met Gala al comparecer disfrazado de anciano.
Ver más
05/05/2026 Espectáculos
El cantante Bad Bunny sorprende y 'envejece' para la Met Gala 2026
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía...
Ver más
05/05/2026 Cultura
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones
Desde las primeras páginas de Ñamérica, de Martín Caparrós, el lector siente que no está frente a un ensayo sobre el...
Ver más
04/05/2026 Cultura
Ñamérica, la ñ que nos nombra