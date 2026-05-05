Juicio contra Morales comienza el lunes 11 de mayo

El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija fijó para el 11 de mayo el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales Ayma, acusado del delito de trata y tráfico de personas con agravante.

Según informó el periódico tarijeño El País, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital de Tarija emitió el auto de apertura del juicio que fija la audiencia para el lunes a las 8:30 horas en la modalidad presencial en la sala de audiencias del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de ese departamento.

Según el informe, la defensa de Morales no habría presentado sus descargos, aunque expresó cuestionamientos al proceso al considerar que se trata de "persecución política". Además, hasta ahora no confirmó si asistirá al inicio del juicio.

Jueces piden garantías

En una comunicación oficial dirigida al Comando Departamental de la Policía, la Fiscalía Departamental de Tarija ha solicitado garantías de seguridad y resguardo institucional para los jueces del Tribunal Primero de Sentencia Penal.

El requerimiento, firmado por la Fiscalía y remitido al comandante policial departamental, Roger Roca Saavedra, responde a una solicitud directa de los jueces Carlos Andrés Oblitas Álvarez e Irma Marina Castellón Betancur.

Según el documento expuesto por DTV, se exige a la Policía Boliviana aplicar medidas “idóneas, suficientes y oportunas” para garantizar la seguridad de los magistrados antes y durante el desarrollo del proceso judicial.

Ya el pasado 27 de abril, la Fiscalía Departamental de Tarija informó que se notificó por edicto a Evo Morales para el juicio por el caso de trata y tráfico de personas que se sigue en su contra.

El fiscal departamental José Mogro explicó que Morales, mediante su abogado, presentó un apersonamiento ante el tribunal del caso, indicando un domicilio en el Trópico de Cochabamba, pero al no haber podido ser encontrado, se dispuso publicar el edicto mediante la prensa.

Morales tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata y tráfico de personas, acusado de haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.

El proceso fue iniciado por la Fiscalía Departamental de Tarija y para evitar su aprehensión Morales está atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde 2024, protegido por una "seguridad sindical" formada por sus seguidores.

"Soy víctima"

En febrero pasado, a través de un extenso mensaje en sus cuentas en las redes sociales, Morales afirmó no ser "prófugo ni impune" y se declaró "víctima de una brutal persecución política".

"No soy prófugo ni impune. Soy víctima de una brutal persecución política que empezó con el régimen de facto de Jeanine Añez y continuó con el gobierno traidor de Luis Arce y sus ministros que montaron un consorcio jurídico delincuencial", señaló Arce.

Morales aseguró que la orden de aprehensión en su contra fue emitida por "un juez nombrado por los usurpadores y autoprorrogados del TSJ y TCP" y "una fiscal que prevaricó y acató órdenes políticas del gobierno de Arce sólo para aniquilarme política, moral y electoralmente".

"Fui condenado y linchado mediáticamente por un delito inexistente y sin una supuesta víctima. Reabrieron un caso cerrado por falta de pruebas y se inventaron otro delito: Trata. No respetaron el mandato constitucional y universal de presunción de inocencia ni el debido proceso. El Gobierno de Lucho y la exfiscal Sandra Gutiérrez, verdaderos autores de Trata, están impunes porque la Fiscalía del Estado ni siquiera abrió la investigación ante la denuncia de la víctima", señaló.