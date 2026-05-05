Gobierno planteará “no volver al pasado", en Gran Encuentro Nacional

Uno de los principales acuerdos que buscará materializar el gobierno de Rodrigo Paz en el Gran Encuentro Nacional que se realizará este sábado en Cochabamba será "no volver al pasado nefasto", anticipó a Datápolis y Encontrados el vocero gubernamental, José Luis Gálvez.

Gálvez sostuvo que ese acuerdo busca marcar el cambio de ciclo político en el país que tiene como respaldo el que la población ha completado el cambio de autoridades elegidas por voto popular a nivel departamental y municipal. "Será un hito en el ejercicio democrático", afirmó Gálvez.

Paz decidió convocar al Gran Acuerdo Nacional, este sábado en la ciudad Cochabamba a líderes políticos y sociales, autoridades regionales recientemente elegidas, representantes del empresariado y jerarcas de las iglesias del país.

El vocero gubernamental informó que se enviaron hasta el momento 592 invitaciones para asistir a ese encuentro.

Gálvez mencionó que es probable que también se acuerde el tratamiento y aprobación de leyes importantes como la nueva norma de Hidrocarburos.

Por el momento, no se conoce si los líderes políticos que podrían asistir al evento como Jorge Tuto Quiroga de Libre, Samuel Doria Medina de Unidad Nacional y Manfred Reyes Villa de APB Súmate, entre otros, aceptarán la invitación y las propuestas que llevarían al Gran Acuerdo Nacional.