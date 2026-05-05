Caso 'Maletas': Oviedo apunta a fallas en controles de Aduana

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 05/05/2026 a las 19h01
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se presentó la tarde de este martes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para responder a la interpelación por el denominado caso maletas, iniciado tras el ingreso irregular de equipaje en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

La autoridad comenzó su exposición pasadas las 13:30, atendiendo un pliego de 15 interrogantes planteados por legisladores de la alianza Libre. En su intervención, informó que actualmente existen cinco exfuncionarios de la Aduana procesados, además de una exdiputada y un exjuez vinculados a las investigaciones.

Oviedo explicó que la Fiscalía abrió cuatro líneas investigativas en torno al arribo, el 29 de noviembre de 2025, de un vuelo chárter con más de 30 maletas que no fueron sometidas a los controles habituales en la terminal aérea.

"El primer hecho irregular y delictivo en el control de la Aduana, que no es parte del Ministerio de Gobierno, que no es competencia nuestra, es donde la exdiputada Laura Rojas, para evitar la apertura de las 32 maletas, presenta un pasaporte diplomático", afirmó la autoridad ante el pleno.

Según su versión, Rojas presentó inicialmente un pasaporte ordinario ante Migración, pero posteriormente utilizó un documento diplomático sin vigencia, "aduciendo que son maletas, valijas diplomáticas", con el fin de eludir los controles.

El ministro también cuestionó la actuación de la Aduana Nacional, señalando que "la Aduana nacional no reportó en ningún momento este hecho delictivo", por lo que su despacho tomó conocimiento recién el 19 de enero de 2026.

"Cabe hacer notar que la Aduana nacional, en ningún momento reportó durante ese tiempo al Ministerio de Gobierno ni al Ministerio Público de este hecho delictivo", remarcó, al atribuir a esa omisión la demora en el inicio de las acciones.

En esa línea, explicó que la falta de reporte generó retrasos en la verificación interna, el trabajo de inteligencia policial y la posterior remisión del caso al Ministerio Público, a través del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) en Santa Cruz.

Entre los implicados figuran el exjuez Hebert Zeballos y la exdiputada Rojas, quien estuvo a bordo del vuelo y, según las pesquisas, utilizó un pasaporte diplomático para evitar la revisión del equipaje.

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