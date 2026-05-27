Dejan Parotani libre de bloqueos; Cochabamba sigue aislada de oriente

La Policía Bolivia logró liberar de bloqueos ayer el puente de Parotani tras un intenso enfrentamiento con los sectores que pretendían cerrar este paso estratégico para el occidente del país enfrentándose a los policías con dinamitas y “alfombras” de piedra sobre la carretera.

Según el reporte de Bolivia Tv, un grupo de bloqueadores que se dio a la fuga tras atacar a efectivos policiales con explosivos dejó promontorios de tierra, piedras y espinos en ambas vías, a lo largo de aproximadamente un kilómetro.

La mañana de ayer martes, en medio del lanzamiento de piedras y cachorros de dinamita por parte de los movilizados, un contingente policial inició el desbloqueo en la localidad de Parotani, en el kilómetro 50 de la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país.

“Han tratado de hostigarnos con artefactos explosivos”, declaró un efectivo.

De acuerdo con el uniformado, se trataría de mineros que pretendían mantener bloqueada la ruta utilizando explosivos. Los movilizados se dieron a la fuga hacia las serranías; no se reportaron aprehendidos.

La noche del lunes, medios locales reportaron que un grupo de mineros intentó bloquear la zona de Parotani. Hasta el lugar fue desplazado un fuerte contingente policial y, al igual que en esta jornada, los movilizados utilizaron dinamita.

Ante esta situación se mantiene el resguardo policial y militar en este punto estratégico. A ello se suman cuatro personas aprehendidas que fueron remitidas al Ministerio Público por la portación de dinamientas.

Oriente

La carretera principal hacia el oriente del país continúa bloqueada por las medidas de presión en el secto de Huayllani, en el municipio de Sacaba. Además, de otros puntos en la vía hacia el trópico de Cochabamba.

El paso por la vía antigua también está interrumpida por bloqueos en los valles cruceños, en el Cruce Vacas, Epizana y Anzaldo.