Ministro de Gobierno evita la censura parlamentaria

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OXÍGENO y UNITEL
Publicado el 05/05/2026 a las 23h33
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, evitó la censura tras ser interpelado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el caso de las 32 maletas desaparecidas después de ser retiradas de manera irregular de la Aduana del aeropuerto de Viriu Viru.

La sesión parlamentaria de interpelación se prolongó por más de 12 horas. Al inicio, se informó que el Ministro había pedido la reprogramación; sin embargo, terminó por comparecer ante los asambleístas nacionales.

Al final, 100 legisladores votaron por el "orden del día puro y simple" que significaba la no censura; 43 votaron por el orden del día motivado, que implicaba censura; y 3 se abstuvieron.

En detalle, por Cámaras, 20 senadores votaron por el orden del día puro y simple y 13 por el motivado, y 80 diputados lo hicieron por el orden del día puro y simple y 30 por el motivado, además tres se abstuvieron.

 

Caso maletas

Durante su exposición, la autoridad gubernamental presentó documentación y material audiovisual sobre el ingreso de 32 maletas al país el 29 de noviembre de 2025, trasladadas a Santa Cruz de la Sierra desde Estados Unidos por la exdiputada Laura Rojas en un jet privado, junto a dos de sus hijos y un ciudadano estadounidense.

Ante el pleno, Oviedo dijo que están procesados cinco exfuncionarios de la Aduana, una exdiputada y un exjuez. Además, señaló que por este caso se abrieron cuatro líneas de investigación, por decisión de la Fiscalía.

"El primer hecho irregular y delictivo en el control de la Aduana, que no es parte del Ministerio de Gobierno, que no es competencia nuestra, es donde la exdiputada Laura Rojas, para evitar la apertura de las 32 maletas, presenta un pasaporte diplomático", señaló el ministro.

Según la versión de Oviedo, Rojas presentó ante Migración el pasaporte normal, pero luego usó el pasaporte diplomático, que ya no tenía vigencia, "aduciendo que son maletas, valijas diplomáticas".

Sobre el arribo de las maletas, dijo que "la Aduana nacional no reportó en ningún momento este hecho delictivo" y dijo que la cartera a su cargo tomó conocimiento del caso solo el 19 de enero, 42 días después de su llegada y retiro irregular.

"Cabe hacer notar que la Aduana nacional, en ningún momento reportó durante ese tiempo al Ministerio de Gobierno ni al Ministerio Público de este hecho delictivo", sostuvo.

Luego, señaló que "por esos motivos es que ha existido la demora en la remisión de información a la Policía y al Ministerio Público y, sobre todo, ha generado una dilación en los procesos internos de verificación propia, de validación de la información y del trabajo de Inteligencia de la Policía, que fue remitido ante el Ministerio de Gobierno el 19 de enero del 2026, entregadas al CEIP (Centro Especial de Investigación Policiales) Santa Cruz, que puso en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes".

Entre los imputados se encuentran el exjuez Hebert Zeballos y la exdiputada Rojas, quien estuvo a bordo del vuelo y que, según las pesquisas, usó su pasaporte diplomático para evadir controles.

 

Caso Marset

En su interpelación, Oviedo también se refirió a la investigación sobre la captura de Marset en Bolivia y a los nexos que tenía en el país para lavar dinero.

"Estamos desarticulando esta red de narcotráfico, la más grande que se ha descubierto en nuestro país, y esto no ha concluido, porque tiene conexiones financieras y con redes de construcción inmobiliaria para lavar el dinero", explicó la autoridad durante la interpelación.

Oviedo señaló que aún se trabaja para obtener mayor información sobre las articulaciones de Marset con personas que lo ayudaron a permanecer en territorio boliviano.

"Hemos detenido a Marset, estamos desarticulando su estructura delictiva y asesina, tenemos 55 detenidos, hemos allanado muchos inmuebles y lugares donde guardaban la droga", afirmó en el Legislativo.

Además, Oviedo aseguró que el caso "en ningún momento" fue declarado en reserva y que tuvo que recurrir a sus pares de otros países para obtener mayor información.

"Sí, hemos hecho consultas a Paraguay, Brasil, Argentina y otros países por donde transitaba Marset. Hemos capturado a uno de los narcotraficantes más buscados (...) es una persona que ha burlado sistemas de inteligencia", explicó.

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